Futebol Autor do gol do título do Chelsea admite nervosismo na cobrança decisiva de pênalti

13 de fevereiro de 2022

O camisa 29, que também decidiu o título da Champions League para os Blues, revelou ter apoio dos companheiros. (Foto: Reprodução/Twitter)

Autor do gol decisivo para o Chelsea no Mundial de Clubes sobre o Palmeiras, Kai Havertz admitiu ter sentido nervosismo antes da cobrança. No entanto, o camisa 29, que também decidiu o título da Champions League para os Blues, revelou ter apoio dos companheiros.

“É incrível. De campeões da Champions a campeões do mundo, eu tenho que ser honesto: eu estava (nervoso). Era um grande pênalti, um grande gol novamente. Foi bom que mantive os nervos (no lugar). Sou o 3º cobrador, mas Jorginho e Lukaku estavam fora. Desde criança eu sonho com esses momentos”, disse.

Confiança do técnico

Em sequência, o técnico Thomas Tuchel afirmou que é impossível não estar nervoso diante de uma cobrança decisiva de pênalti, mas confiou 100% em seu compatriota.

“Ele não parecia nervoso, mas é impossível você não estar nervoso em momentos como esse. Ele sabia o que estava em jogo. Ele tem um bom histórico em chutes durante os 90 minutos, mas hoje tivemos 120. Confiamos nas estatísticas. Estou feliz por ele”, afirmou.

Com o gol do título, Kai Havertz foi responsável pelo segundo troféu do Chelsea desde a chegada de Thomas Tuchel no comando da equipe. Além disso, o camisa 29 foi o único atleta do sistema ofensivo dos Blues que permaneceu em campo do início ao fim do duelo contra o Palmeiras. As informações são do site Lance.

