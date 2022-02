Futebol Thiago Silva repete pelo Chelsea no Mundial de Clubes tipo de pênalti que já cometeu na Seleção e no PSG

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Nas redes sociais, viralizaram imagens com referências a pelo menos dois momentos semelhantes (ambas ocorridas em 2015). (Foto: Reprodução/Twitter)

Um lance iniciado na bola aérea voltou a causar dores de cabeça para Thiago Silva. No decorrer da decisão do Mundial de Clubes, o defensor do Chelsea deu um impulso para tentar superar Gustavo Gómez e colocou a mão na bola. Após uma revisão do VAR, o pênalti para o Palmeiras foi marcado e Raphael Veiga converteu a cobrança. Posteriormente, o clube inglês venceu por 2 a 1 e conquistou o título neste sábado (11). Mesmo com o troféu nas mãos após deixar os Blues em maus lençóis, Thiago Silva estende sua lista de pênaltis cometidos desta forma.

Nas redes sociais, viralizaram imagens com referências a pelo menos dois momentos semelhantes (ambas ocorridas em 2015). Em março, aparece um pênalti cometido Thiago Silva com a camisa do PSG, curiosamente em jogo contra o Chelsea, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa.

O pênalti colocou o clube inglês na frente, na prorrogação, mas Thiago Silva se redimiu ao marcar o gol do empate em 2 a 2 que garantiu a classificação do PSG às quartas.

O lance seguinte aconteceu em junho em 2015, quando o zagueiro defendia a Seleção Brasileira na Copa América disputada no Chile. Thiago Silva saltou com o braço aberto e cometeu o pênalti. O Brasil acabou empatando em 1 a 1 com o Paraguai e, nos pênaltis, foi eliminado nas quartas de final. As informações são do site Lance.

