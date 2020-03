Notas Mundo Autoridades chilenas decretam quarentena em parte da capital

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

As autoridades chilenas decretaram uma quarentena total, por sete dias, a vários bairros da capital do país, Santiago, em meio à rápida disseminação do coronavírus, anunciou o ministro da Saúde, Jaime Mañalich. A medida, que passará a vigorar na noite desta quinta, afetará mais de 1,3 milhão de pessoas, principalmente nas comunidades mais ricas do leste de Santiago.

