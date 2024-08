Geral Autoridades francesas visitam o local da queda de avião em São Paulo para ajudar na investigação

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Imagem mostra autoridades brasileiras e francesas no local do acidente em Vinhedo. (Foto: Força Aérea Brasileira/Divulgação)

Três representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile, BEA, em francês) chegaram na manhã desse domingo (11) ao local do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP).

O BEA foi acionada pelas autoridades brasileiras e deve colaborar nas investigações uma vez que a aeronave que caiu, modelo ATR-72, foi fabricada na França.

“Seguindo o protocolo internacional, do qual o Brasil é signatário, nós temos por dever convidar o país responsável pelo projeto e fabricação da aeronave. A ATR é francesa então recebemos os investigadores da autoridade do estado francês, que é o BEA”, explicou o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa.

Também vão para Vinhedo representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (Transportation Safety Board, TSB, em inglês), país onde os motores da aeronave foram fabricados. “Nas próximas horas receberemos a autoridade de investigação do estado canadense, que é o país fabricante e de projeto dos motores”, explicou o brigadeiro.

O BEA e o TSB são os órgãos francês e canadense análogos ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Peritos dos três países devem atuar em conjunto na apuração que deve apontar as causas do acidente.

Com a conclusão da retirada dos corpos das 62 vítimas da tragédia aérea e a remoção dos motores e cauda para a perícia, os próximos passos das equipes no local da queda do avião incluem o envio dos destroços ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que prevê um relatório preliminar sobre as causas do acidente em 30 dias.

Às 9h desse domingo (11), o Corpo de Bombeiros informou que as equipes finalizaram a mobilização às 22h45 de sábado e que os escombros permaneciam no local sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os bombeiros recolheram, ainda no sábado, os equipamentos logo depois de os caminhões da Voepass retirarem os motores do ATR-72-500.

Após essa etapa, a área do acidente permanece interditada até a retirada de todo material da fuselagem que se encontra no terreno da casa.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), informou em nota, no fim da tarde desse domingo (11), que tem a previsão de encerrar nesta segunda-feira (12) os trabalhos no local da queda da aeronave operada pela Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP).

De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e com as normas do Sistema do Comando da Aeronáutica, após a liberação por parte do Investigador-Encarregado do Cenipa e do responsável pela investigação policial, a retirada da aeronave do local será de responsabilidade do operador da aeronave.

Neste caso, a Voepass deverá providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança, à saúde, ou à propriedade privada no condomínio residencial Recanto Florido, onde caiu o avião ou danos à coletividade. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Autoridades francesas visitam o local da queda de avião em São Paulo para ajudar na investigação

