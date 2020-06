Rio Grande do Sul Autoridades fecham o cerco à realização de festas clandestinas em diversas cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Descumprimentos foram flagrados neste fim de semana em Canoas, Gravataí e Caxias do Sul. (Foto: Divulgação/BM)

Apesar dos alertas de especialistas e das normas para conter a pandemia de coronavírus, as autoridades gaúchas enfrentam um desafio-extra: a realização clandestina de festas, o que coloca em risco a saúde pública ao propiciar aglomerações, um dos principais fatores de risco para o contágio por Covid-19. Neste fim de semana, flagrantes foram registrados em pelo menos três cidades, com dezenas de participantes.

Após denúncia anônima, policiais militares do 15°BPM (Batalhão de Polícia Militar) encerraram na madrugada deste domingo (31) uma festa com a participação de pelo menos 30 pessoas na prainha de Paquetá, em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre). A realização do evento contrariava o decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas devido à pandemia de coronavírus.

A corporação também encontrou no mesmo município 70 indivíduos confraternizando em um pub no bairro Olaria. Termos circunstanciados foram assinados pelo proprietário do estabelecimento, por crime de incolumidade pública, e por dois clientes devido à posse de drogas para consumo próprio, sem quantidade suficiente para enquadramento como tráfico.

Em Alvorada, também na Região Metropolitana, agentes da Guarda Municipal acabaram com uma festa que havia sido denunciada por membros da comunidade no bairro Jardim Alvorada. No local, aproximadamente 150 pessoas se divertiam, atraídas por divulgação nas redes sociais. Como agravante, o evento contava com a presença de adolescentes e havia consumo de drogas.

Serra Gaúcha

Em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), fiscais da prefeitura com o apoio da Guarda Municipal, BM (Brigada Militar) e IGP (Instituto-Geral de Perícias) circulou no sábado por bares, postos de conveniência e outros pontos de diversos bairros.

Durante a madrugada, em um loteamento no Distrito Industrial, a equipe flagrou cera de 80 pessoas aglomeradas, ao ar-livre, em uma festa improvisada, regada a bebidas alcoólicas e cuja trilha sonora era fornecida pelo sistema de som de um automóvel. Segundo informações da Secretaria Municipal de Urbanismo, alguns participantes tentaram escapar de carros da batida policial, mas não conseguiram.

A operação ainda teve como saldo a interdição de dois bares, por pendências relacionadas a alvará e funcionamento em desacordo com o decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus, que não permite o funcionamento desse tipo de estabelecimento até segunda ordem.

(Marcello Campos)

