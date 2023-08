Grêmio Auxiliar técnico do Grêmio destaca mudança de postura para vitória no Brasileirão

Sem Renato Portaluppi, a equipe foi comandada por Alexandre Mendes (foto) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Sem Renato Portaluppi, suspenso, a equipe foi comandada por Alexandre Mendes (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Depois de algumas rodadas, o Grêmio voltou a jogar bem pelo Brasileirão. O clube gaúcho apostou em uma nova formação, com três volantes e goleou o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (27). O comandante interino exaltou a postura do clube gaúcho e explicou a escolha do esquema tático diante do clube mineiro.

Com a ausência do técnico Renato Portaluppi, Alexandre Mendes ficou responsável por estar na beira do campo. O auxiliar escolheu mudar de esquema tático, optando por um meio-campo com três voltantes: Carballo, Pepê e Villasanti.

“Os três pontos são importantíssimos, mas a mudança de postura da equipe favoreceu o nosso resultado. Desde que eu trabalho no futebol, eu penso que o futebol se ganha no meio de campo. Procuramos ter um aumento numérico de jogadores no meio para confundir a marcação”, disse Alexandre Mendes.

Mesmo com os três volantes, o clube gaúcho não ficou preso no campo de defesa. Durante a partida, ficou nítida a participação dos três volantes também no ataque.

“Quando você pensa em volantes já se pensa na parte defensiva. Mas, na verdade, não. Nós temos três volantes que constroem muito bem, se tornam meias e, às vezes, até atacantes, tanto é que o Carballo fez gol. A aproximação desses jogadores como forma de uma surpresa para o adversário é importante. E o Renato treinou muito bem. Os jogadores entenderam e compraram a ideia”, disse o auxiliar.

