Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Lançamento oficial da camisa deve acontecer no dia 8 de setembro Foto: Divulgação Lançamento oficial da camisa deve acontecer no dia 8 de setembro (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em uma ação nas redes sociais, o Inter “divulgou” a nova terceira camisa do clube gaúcho. O foco da campanha é a sustentabilidade. O lançamento oficial do novo manto colorado deve acontecer no dia 8 de setembro.

O uniforme tem o distintivo, novamente sem a borda com o nome do clube e o ano de fundação, a marca e as listras do fornecedor de material esportivo em verde.

“Uma decisão como a de amanhã, traz milhares de pessoas ao Beira-Rio. E isso acaba gerando um enorme acúmulo de lixo, não é mesmo? Mas você sabia que o Inter é comprometido com a sustentabilidade? Então, deposite o lixo no lugar correto, não traga garrafas para o entorno do Gigante e jogue conosco”, diz a legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

