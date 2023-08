Porto Alegre Conserto no emissário de esgoto na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, é finalizado

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Trânsito será liberado no trecho da avenida Praia de Belas em direção ao Centro após a repavimentação Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) finalizou nesta segunda-feira (28), o conserto no emissário de esgoto localizado na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre.

A repavimentação do local deve ocorrer nesta terça-feira (29), e contará com o apoio da Divisão de Conservação de Vias Urbanas vinculada à Smsurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos). O trânsito será liberado após a repavimentação.

Nesta manhã, após a finalização do conserto, a tubulação já se encontra em funcionamento com a retomada da operação da EBE (Estação de Bombeamento de Esgoto) Baronesa do Gravataí.

Após identificar um vazamento no dia 11 de agosto, as equipes do Departamento realizaram a abertura da vala entre a sexta e o sábado, 11 e 12 de agosto. Para conter o extravasamento, foi realizada concretagem da tubulação no final da semana passada.

“Agradecemos as nossas equipes pelo serviço de manutenção de uma rede antiga. Todo esse trabalho tornou possível concluir o conserto em pouco mais de duas semanas”, afirma o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

A rede, construída na década de 1970, tem 1,2 mil milímetros de diâmetro e é responsável por direcionar o esgoto que vem da EBE Baronesa do Gravataí até a EBE Ponta da Cadeia. Deste ponto, segue para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Serraria.

