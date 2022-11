Brasil Auxílio Brasil de dezembro será antecipado; veja o calendário completo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Última parcela do ano será paga antes das festas de fim de ano. (Foto: Reprodução)

A parcela de dezembro do Auxílio Brasil terá seu pagamento adiantado para que todos os beneficiários possam aproveitar um Natal mais tranquilo. Todos os meses, os repasses são feitos nos dez últimos dias úteis, exceto quando o governo federal promove alguma alteração no calendário. Já em dezembro, os depósitos começam mais cedo e terminam no dia 23.

Dessa forma, o Ministério da Cidadania garante que todas as mais de 21,1 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil tenham acesso ao dinheiro antes das festas de fim de ano. O benefício hoje equivale a pelo menos R$ 600 por aprovado.

No próximo mês, parte das pessoas que recebem o benefício também terão acesso ao Auxílio Gás equivalente a 100% do preço do botijão de 13 quilos. Os pagamentos ocorrem nas mesmas datas.

Calendário

Os beneficiários são escalonados de acordo com o dígito final do seu Número de Identificação Social (NIS), na ordem do 1 ao 0. Confira as datas de pagamento do Auxílio Brasil em dezembro:

NIS com final 1: 12 de dezembro de 2022;

NIS com final 2: 13 de dezembro de 2022;

NIS com final 3: 14 de dezembro de 2022;

NIS com final 4: 15 de dezembro de 2022;

NIS com final 5: 16 de dezembro de 2022.

NIS com final 6: 19 de dezembro de 2022;

NIS com final 7: 20 de dezembro de 2022;

NIS com final 8: 21 de dezembro de 2022;

NIS com final 9: 22 de dezembro de 2022;

NIS com final 0: 23 de dezembro de 2022

Cadastro

De acordo com a regra do programa terão direito ao benefício as famílias que são consideradas pobres e extremamente pobres e que possuem uma renda familiar mensal que varia entre R$ 105,01 e R$ 210,00, ou renda de valor igual ou inferior a R$ 105,00.

A família interessada em fazer parte do programa precisa ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), além de viver em condição de extrema pobreza ou pobreza.

O governo eleito e líderes do Congresso negociam uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para aumentar os gastos públicos no próximo ano e garantir o pagamento de R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). A Caixa diz que os beneficiários podem usar o cartão do Auxílio Brasil para fazerem compras em lojas na função débito e fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

