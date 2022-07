Economia Auxílio Brasil: parcela de julho começa a ser paga nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Em junho, 18,15 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil. (Foto: Reprodução)

Começa nesta segunda-feira (18), o pagamento das parcelas de julho do Auxílio Brasil. A liberação das verbas é feita de acordo com a numeração final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Em junho, 18,15 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil, de acordo com o Ministério da Cidadania, totalizando o investimento em R$ 7,6 bilhões.

O programa garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. O repasse médio recebido no mês pelas famílias foi de R$ 402.

A PEC que prevê o aumento de R$ 200 no valor mínimo do benefício e a inclusão de mais 1,6 milhão de famílias que aguardam na fila do programa no programa só vai entrar em vigor a partir de agosto, segundo texto aprovado na última semana.

Estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que 2.788.362 famílias que atendem aos requisitos para receber o Auxílio Brasil não tiveram acesso a ele em abril deste ano.

A chamada demanda reprimida teve um salto de 113% em relação a março, quando o número de famílias à espera era de 1.307.930. Ou seja, o número de 1.480.432 de famílias que se somaram à demanda reprimida em abril é maior que o total de março.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

No dia 4 de maio, o Senado aprovou medida provisória (MP) que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil.

Quem recebe

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

– Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

– Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

– Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Para obter mais informações, o beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago. Também é possível obter informações sobre o benefício na Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Se optar por usar plataformas digitais, o aplicativo Auxílio Brasil está disponível para download, gratuitamente, para Android e iOS. Também é possível fazer o login utilizando a senha do Caixa Tem. Caso não tenha, basta efetuar um cadastro.

No aplicativo Caixa Tem poderão ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas.

