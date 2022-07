Economia Ministro da Economia garante que contas públicas estão fortes e ataca críticos

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A fala de Paulo Guedes ocorreu durante discurso a jornalistas na abertura da apresentação das novas previsões macroeconômicas da pasta. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quebrou o silêncio e festejou a vitória do governo — que teve ajuda da oposição — na aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 1/2022, que cria um pacote de R$ 41,2 bilhões de benefícios fora do teto de gastos, a chamada PEC dos Auxílios ou Eleitoral. O chefe da equipe econômica elogiou a medida e disse várias vezes que o “fiscal continua forte”, sem poupar críticas a quem diz o contrário.

Segundo o ministro, a PEC, também chamada de “Kamikaze”, promulgada ontem pelo Congresso, não terá “impacto líquido” nas contas públicas. “O fiscal está forte. Os bancos centrais do mundo inteiro dormiram no ponto, estão correndo atrás (elevando os juros), e o nosso Banco Central foi o primeiro a se mover. O resultado primário consolidado está zerado e nenhum país fez isso, a não ser Cingapura”, disse Guedes.

A fala ocorreu durante discurso a jornalistas na abertura da apresentação das novas previsões macroeconômicas da pasta, que elevou de 1,5% para 2% a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano e manteve em 2,5% a estimativa para 2023 — dado bem acima da mediana do mercado, de 0,5%.

Foi Guedes quem começou a chamar a PEC de Kamikaze, mas, ontem, elogiou o fato de o impacto ter ficado menor do que os R$ 120 bilhões inicialmente previstos. Ao atacar os críticos das medidas, o ministro disse que essas pessoas não estão “preparadas tecnicamente”, porque possuem “paixão por militância partidária” e “torcem contra o Brasil”.

Ele também minimizou os riscos domésticos e voltou a frisar que a aversão ao risco e a inflação “são fenômenos mundiais”. “A inflação está subindo no mundo inteiro e todos estão tendo que rever o crescimento para baixo. Hoje, está bastante claro que a crise lá fora será bem mais aguda do que se esperava”, disse.

As falas de Guedes não foram bem recebidas pelo mercado. Especialistas lembram que o ministro não defendeu publicamente a PEC durante a tramitação no Congresso, que atropelou regras eleitorais, constitucionais e regimentais para que o pacote fosse aprovado. Aliás, o mercado financeiro vem refletindo, em grande parte, o aumento da preocupação com a deterioração fiscal, diante da expectativa de aumento do rombo das contas públicas para 1,5% do PIB em 2023.

Novo arcabouço fiscal

Os analistas também estão alvoroçados com a expectativa de um “novo arcabouço fiscal”, sinalizado tanto pelo atual governo quanto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de 2023. O Ministério da Economia evitou comentar o assunto. Apenas informou que “eventuais discussões sobre essa ideia estão previstas na EC 109, de 15 de março de 2021”, que deu lugar à PEC Emergencial.

O ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Mailson da Nóbrega, avaliou a votação da PEC Eleitoral como uma “completa avacalhação”. Para ele, Guedes está em uma realidade paralela, a serviço da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O ministro tenta convencer o impossível, ou imagina que as pessoas não sabem fazer conta, e tenta desmoralizar quem critica. Paradoxalmente, essa é uma estratégia stalinista. Não se discute o tema, desmoraliza-se o crítico”, comparou Nóbrega, citando, ironicamente, a ditadura de esquerda russa da primeira metade do século 20.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia