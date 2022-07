Economia Moedas globais: dólar recua, com menor temor por alta de juro americano

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O dólar operou em baixa ante divisas rivais nesta sexta (15), após acumular ganhos no restante da semana.(Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar operou em baixa ante divisas rivais nesta sexta-feira (15), após acumular ganhos no restante da semana. A moeda americana reagiu a falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) que reduziram os temores do mercado por um aumento de 100 pontos-base do juro no fim deste mês. Ao mesmo tempo, as expectativas inflacionárias de longo prazo no país caíram em julho, segundo pesquisa preliminar da Universidade de Michigan.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis rivais, caiu 0,44%, mas acumulou alta semanal de 0,99%, aos 108,063 pontos. No fim da tarde em Nova York, o euro subia a US$ 1,0076, a libra apreciava a US$ 1,1857 e o dólar tinha baixa a 138,57 ienes.

Após ter visto um aumento de 1 ponto porcentual do juro como mais provável, o mercado voltou a esperar majoritariamente por uma alta de 75 pontos-base no dia 27 de julho, quando termina a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed.

Presidente da distrital de St. Louis do BC, James Bullard disse não ver muita diferença entre os dois ritmos de alta cogitados, e a chefe do Fed de São Francisco, Mary Daly, argumentou que não é necessária preocupação por um aumento excessivo dos juros. Já o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, alertou contra elevar os juros de forma muito acelerada. Dos três, apenas Bullard terá direito a voto na próxima reunião do Fomc.

A divisa americana também operou de olho em indicadores da economia americana. Vendas no varejo e o índice de sentimento do consumidor tiveram desempenho melhores que o esperado nas leituras mais recentes. Segundo leitura preliminar da Universidade de Michigan, houve recuo nas expectativas inflacionárias do país para os períodos de 1 e 5 anos à frente. Segundo a Oxford Economics, o movimento deve ter refletido a redução nos preços da gasolina nos EUA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia