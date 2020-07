Economia Auxílio de R$ 600: 6,5 milhões recebem benefício neste sábado

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Valor é direcionado a nascidos em novembro e dezembro. Foto: Agência Brasil Valor é direcionado a nascidos em novembro e dezembro. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 neste sábado (4) é direcionado aos aniversariantes de novembro e dezembro que se inscreveram por aplicativo ou site ou para quem já estava no Cadastro Único, mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Os beneficiários podem receber tanto a terceira parcela, como as duas primeiras, dependendo de quando o cadastro foi aprovado. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 6,5 milhões de pessoas recebem uma das três parcelas neste sábado.

A primeira parcela será depositada para quem se cadastrou entre os dias 27 de maio e 16 de junho. A segunda, para quem já recebeu a primeira parcela entre 16 e 29 de maio. Por fim, receberão a terceira parcela os que receberam a segunda entre 20 e 26 de maio.

O dinheiro estará disponível por enquanto apenas na poupança digital e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas e realização de compras com o cartão virtual. Saque e transferências para outras contas só poderão ser feitas a partir de 15 de setembro (nascidos em novembro) e 19 de setembro (nascidos em dezembro).

Veja o calendário completo:

Depósito na poupança digital da Caixa

Nascidos em janeiro e fevereiro – 27 de junho;

Nascidos em março e abril – 30 de junho;

Nascidos em maio e junho – 1º de julho;

Nascidos em julho e agosto – 2 de julho;

Nascidos em setembro e outubro – 3 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro – 4 de julho.

Autorização para saques e transferências:

Nascidos em janeiro – 18 de julho;

Nascidos em fevereiro – 25 de julho;

Nascidos em março – 1º de agosto;

Nascidos em abril – 8 de agosto;

Nascidos em maio – 15 de agosto;

Nascidos em junho – 29 de agosto;

Nascidos em julho – 1º de setembro;

Nascidos em agosto – 8 de setembro;

Nascidos em setembro – 10 de setembro;

Nascidos em outubro – 12 de setembro;

Nascidos em novembro – 15 de setembro;

Nascidos em dezembro – 19 de setembro.

