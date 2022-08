Porto Alegre Auxílio federal começa a ser pago na terça-feira a 3.800 taxistas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Benefício será dividido em cinco parcelas mensais. (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

Pouco mais de duas semanas após o envio de dados pela prefeitura ao Ministério do Trabalho e Previdência, na próxima terça-feira (16) cerca de 3,8 mil taxistas titulares ou auxiliares registrados em Porto Alegre começarão a receber , de uma só vez, as duas primeiras parcelas do auxílio federal à categoria.

Depois serão mais quatro depósitos emergenciais de até R$ 1 mil, geralmente no fim do mês e com o objetivo de minimizar perdas com a alta de preços nos combustíveis – a exemplo do que ocorreu com os caminhoneiros.

Os valores variam conforme cada caso, sendo que o pagamento simultâneo de julho e agosto pode resultar em uma parcela acumulada de R$ 2 mil. O dinheiro cairá na conta de poupança social vinculada ao CPF, no aplicativo Caixa Tem.

Cronograma

– 1ª parcela (dupla) até 31 de agosto de 2022.

– 2ª parcela até 30 de setembro de 2022.

– 3ª parcela até 31 de outubro de 2022.

– 4ª parcela até 30 de novembro de 2022.

– 5ª parcela até 27 de dezembro de 2022.

Exigências

Os dados de cada profissional apto ao auxílio foram encaminhados pela prefeitura da capital gaúcha no dia 29, totalizando 3.824 registros.

Dentre as condições exigidas pelo governo federal estão o registro até 31 de maio deste ano, a atuação efetiva na atividade e situação regular tanto no Cadastro da Pessoa Física (CPF) quanto no que se refere à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A lista de contemplados está disponível para consulta em página específica no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O endereço é eptc.com.br. Em caso de dúvida, também pode ser acionado o telefone (51) 3289-4249.

(Marcello Campos)

