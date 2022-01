Porto Alegre Avançam as obras de prolongamento da rua Anita Garibaldi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

O novo trecho terá 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A obra de prolongamento da rua Anita Garibaldi, em Porto Alegre, atingiu os 25% de execução. A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. O novo trecho terá 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig e permitirá a conexão da Anita com a avenida Túlio de Rose.

Para execução dos serviços, que têm previsão de conclusão para junho, estão sendo investidos cerca de R$ 16 milhões. A obra é executada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). As intervenções envolvem terraplanagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e ampla sinalização.

Mais de 50 funcionários estão envolvidos diretamente na intervenção. No momento são executados os serviços de terraplanagem, implantação de redes de drenagem, incluindo uma nova galeria de águas pluviais que fará a travessia do Arroio Areia sob o prolongamento da Anita Garibaldi.

“Em alguns meses teremos um trecho de via totalmente novo, com duas faixas de veículo por sentido, com melhorias em drenagem, acessibilidade e paisagismo, que irá melhorar muito a mobilidade na região”, destaca o secretário da Smoi, Pablo Mendes.

Outras medidas

Além das alterações na rua Anita Garibaldi, o termo de compromisso prevê outras medidas já executadas, como o alargamento da avenida João Wallig, instalação de sistema de controle de tráfego na avenida Nilo Peçanha e construção de 4,9 quilômetros de ciclovias. No total, as contrapartidas somam o valor de R$ 32 milhões.

