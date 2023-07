Porto Alegre Avançam as obras de restauro do prédio do Instituto de Educação, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Imóvel icônico da avenida Osvaldo Aranha foi inaugurado em 1937. (Foto: Reprodução/Googleview)

Retomadas no ano passado, as obras de recuperação do prédio do Instituto de Educação Flores da Cunha estão 60% concluídas. A perspectiva é de que o tradicional imóvel localizado na avenida Osvaldo Aranha (bairro Bom Fim), em Porto Alegre, volte a ser utilizado pelos alunos em 2024 – atualmente, eles estão distribuídos em quatro escolas estaduais.

O governador Eduardo Leite esteve no local nesta quarta-feira (19), acompanhado de seu vice Gabriel Souza e das secretárias Raquel Teixeira (Educação), Beatriz Araújo (Cultura), Izabel Matte (Obras Públicas) e Tânia Moreira (Comunicação). Durante a visita, o grupo percorreu todos os espaços em reforma, incluindo ginásio e auditório.

Ele ressaltou: “Durante a crise fiscal, o governo não conseguiu sustentar os pagamentos e as obras pararam. Retomamos esse processo e hoje fico muito feliz em ver os resultados. O prédio ficará totalmente recuperado e receberá um centro de educação mediada por tecnologia, além de um museu e de um centro de formação de professores.”

Detalhamento

A estrutura conta com três pavilhões independentes: o principal (voltado para a avenida), o de Educação Infantil (de frente para o Partque da Redenção) e o do ginásio de esportes, voltado para a avenida Setembrina.

Desde a retomada das obras, já foram realizados os mais diversos tipos de serviço, desde a utilização de retroescavadeiras até a pintura com o pincel fino de restauro. O telhado temporário metálico também já foi retirado e o mobiliário também está sendo restaurado.

Com a escola restaurada, serão 17 salas de aula, dois refeitórios (um para a escola básica e outro para a educação infantil), uma quadra coberta, uma quadra descoberta e três laboratórios. Para o retorno das aulas, também está sendo realizada a aquisição de mobiliários e equipamentos.

Dos 12 mil metros-quadrados de área total, 2 mil serão destinados ao Museu da Escola do Amanhã. Outros 2 mil metros quadrados serão divididos entre o Centro de Formação e o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias (Cegemtec). O restante do prédio continuará recebendo alunos. As obras da área reservada ao museu estão previstas para uma segunda etapa, a partir do ano que vem.

De acordo com o Palácio Piratini, o investimento total é de R$ 23,4 milhões do governo do Estado. Ao menos R$ 15 milhões desse montante já foram gastos.

Histórico

Com status de patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o Instituto de Educação é a mais antiga escola de formação de professores do Estado – foi fundada em 1869. Seu icônico prédio, inaugurado em 1937, foi tombado em 2006 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Em sua estrutura destacam-se as telas pintadas a óleo no saguão do pavilhão central e tombadas pelo Iphae, em 2011. São elas: Chegada dos Açorianos, de Augusto Luiz de Freitas, Roma (1923); Batalha da Azenha, de Augusto Luiz de Freitas (1922); e Expedição à Laguna, de Lucílio de Albuquerque (1916). Todas foram restauradas entre os anos de 2005 e 2009.

Atualmente são 1.005 alunos matriculados, sendo 34 na Educação Infantil, 556 no Ensino Fundamental, 371 no Ensino Médio e 44 na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os estudantes poderão retornar aos estudos no local após a conclusão das obras.

(Marcello Campos)

