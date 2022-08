Porto Alegre Avanço na obra de ampliação da rua Anita Garibaldi gera mudanças no trânsito em Porto Alegre

2 de agosto de 2022

Os acessos (entrada e saída) ao Shopping Bourbon Country terão de ser feitos através de recorte no canteiro. Foto: Carlos Rohde/EPTC

Em razão da continuação das obras de prolongamento da rua Anita Garibaldi, a avenida João Wallig terá alteração no trânsito a partir da manhã desta quarta-feira (3), entre a rua Cipó e a Túlio de Rose, Zona Norte de Porto Alegre.

Os motoristas que passarem pelo local deverão usar a pista nova, construída à direita. Os acessos (entrada e saída) ao Shopping Bourbon Country terão de ser feitos através de recorte no canteiro. O acesso aos estabelecimentos comerciais do lado esquerdo da João Wallig no trecho bloqueado será por meio de acesso local.

A obra de prolongamento da Anita Garibaldi atingiu 88% de execução. A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. O novo trecho terá 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig e permitirá a conexão da Anita com a avenida Túlio de Rose.

Para execução dos serviços, que têm previsão de conclusão para o início do mês de setembro, estão sendo investidos cerca de R$ 16 milhões. A obra é executada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). As intervenções envolvem terraplanagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e ampla sinalização.

