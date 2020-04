Porto Alegre Avenida Bento Gonçalves recebe pavimentação estrutural em mais um trecho

8 de abril de 2020

Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura iniciou, nesta quarta-feira (8), obra de recuperação estrutural de pavimentos em mais um trecho da av. Bento Gonçalves, entre a av. Antônio de Carvalho e a av. João de Oliveira Remião, em uma extensão de 1819 metros. O investimento é de R$ 3.578.153,77 e a previsão de conclusão é para agosto de 2020.

A primeira etapa da obra é a fresagem (remoção da camada asfáltica existente), depois ocorre escavação para substituir a base existente, a pavimentação e a sinalização definitiva, além das melhorias na parte de drenagem. Ambos os lados da avenida terão serviços, iniciados no sentido bairro-centro. Uma ou mais faixas podem ser bloqueadas para o trânsito de veículos, mas sem interrupção total no fluxo. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) vão monitorar a região para facilitar a mobilidade.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, a obra faz parte do lote 2 das obras inéditas de requalificação asfáltica, iniciadas em janeiro pela prefeitura, com vias em execução nos dois lotes já licitados. “É a primeira vez que Porto Alegre está recebendo esse tipo de obra, que tiveram projetos elaborados anteriormente diagnosticando o tipo de intervenção necessária em cada trecho”, destaca Gazen. Com investimento de R$ 23 milhões, provenientes de parceria com a CAF (Corporação Andina de Fomento), as obras nos dois primeiros trechos trarão melhorias em sete importantes ruas e avenidas.

A av. Bento Gonçalves tem outro trecho com 80% de execução, entre a av. Prof. Cristiano Fischer e av. Antonio Carvalho. Com extensão de 2365 metros, o investimento é de R$ 1.992.500,77 e a estimativa de término é para maio. Nessa etapa da Bento, a fresagem e a pavimentação já estão 70% concluídas e a parte de drenagem já foi finalizada. “Precisamos considerar que todas as obras públicas estão autorizadas a prosseguir mesmo com o impacto da pandemia do Covid-19. No entanto, todos os prazos já eram uma estimativa e devem sofrer impacto e alterações”, pondera o secretário.

Também estão recebendo obras de recuperação estrutural de pavimentos as avenidas Antonio de Carvalho, Nilo Peçanha, Ipiranga e Protásio Alves, do lote 1, além do primeiro trecho da Bento Gonçalves, do lote 2. Até o momento, 26% do total dos serviços do lote 1 já foram executados. Isso representa a requalificação de 3.380 metros dos 13.010 metros de vias que compõem o trecho. Já o lote 2 tem 10% dos serviços realizados, totalizando 1.540 metros dos 15.430 metros de via.

Estão programados ainda serviços em trechos da rua Bernardino Silveira Amorim e Estrada João de Oliveira Remião. Além disso, a prefeitura segue em busca de novas operações de crédito para outros lotes já programados.

