Porto Alegre Avenida Maranhão tem circulação restrita até sexta para serviços pluviais

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Obra visa a captar a água das chuvas do lado ímpar da via para o lado par, onde já há canalização. Foto: Luciano Lanes/PMPA Obra visa a captar a água das chuvas do lado ímpar da via para o lado par, onde já há canalização. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O trânsito na avenida Maranhão, no bairro São Geraldo, deve seguir com restrição de circulação até esta sexta-feira (4), no trecho entre a entre as ruas Santos Dumont e a São Paulo, em razão de serviço do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) para a reconstrução de trechos da rede de drenagem.

Ao menos 60 metros de tubulação de 30 centímetros de diâmetro estão sendo utilizados para a reconstrução de cinco travessias de rede pluvial. O objetivo da obra é captar a água das chuvas do lado ímpar da via para o lado par, onde já há canalização na via. As informações sobre a circulação no local serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

