Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Primeira reunião foi realizada de forma virtual, sob liderança da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Foto: Carolina Greiwe Ascom/SPGG Primeira reunião foi realizada de forma virtual, sob liderança da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. (Foto: Carolina Greiwe Ascom/SPGG) Foto: Carolina Greiwe Ascom/SPGG

Após a entrega dos resultados da Pesquisa sobre Teletrabalho no Serviço Público do Rio Grande do Sul, uma nova etapa do processo que visa a regulamentação do chamado Regime Especial de Trabalho teve início nesta terça-feira (1º). A primeira reunião do GT (Grupo de Trabalho) formado para discutir a questão foi realizada de forma virtual, sob liderança da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), com representantes indicados pelos secretários estaduais.

A ação vem a responder uma demanda medida na pesquisa sobre Teletrabalho, respondida por quase 5 mil servidores durante o período de restrições por conta da pandemia, que apontou uma preferência pelo formato misto de trabalho, ou seja, parte realizada presencialmente e parte em home office. A regulamentação do trabalho à distância já estava prevista na Reforma RS, aprovada em janeiro, e é necessária para permitir aos gestores uma nova forma de pensar o trabalho e as entregas no serviço público. Assim, a meta do GT é justamente fornecer os subsídios para a construção da proposta.

No primeiro encontro, que reuniu cerca de 100 pessoas, o objetivo foi compartilhar o método de trabalho e as diretrizes gerais, além de proporcionar o relato dos servidores indicados pelos órgãos e secretarias sobre as experiências com o teletrabalho.

A partir deste movimento, explica a diretora de Recursos Humanos do Estado, Andrea Pasquini, será feita uma compilação de todos os relatos e materiais compartilhados para que se possa construir a proposta a ser levada para análise jurídica. O GT tem um prazo de 90 dias para concluir esta etapa. “A intenção é que o material possa ser finalizado o quanto antes, para estar consolidado e aprovado pelo governo em um futuro processo de retomada das atividades pós-pandemia”, afirma Andrea. A próxima reunião do GT está marcada para o dia 10 de setembro.

“Apesar da possibilidade de teletrabalho estar prevista na Reforma RS, ninguém imaginava que teríamos que implementar isso tão rápido e sem escolha. O cenário traz para os gestores um desafio de como monitorar o trabalho, como gerir as equipes e como medir a produtividade. Tenho certeza que este é um marco na gestão pública”, destacou em sua fala a subsecretária de Gestão de Pessoas da SPGG, Iracema Castelo Branco.

