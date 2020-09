Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem mais de 3 mil e 500 óbitos por coronavírus. Testes positivos se aproximam de 130 mil

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Boletim epidemiológico desta terça-feira acrescentou 2.451 casos positivos e 66 fatais. (Foto: EBC)

Com 2.451 novos testes positivos e mais 66 óbitos por coronavírus, o Rio Grande do Sul chegou nesta terça-feira (1º) e 127.799 casos confirmados da doença e 3.501 óbitos por Covid desde março. Os dados constam no boletim epidemiológico atualizado da SES (Secretaria Estadual da Saúde), que inclui 115.363 pacientes recuperados (90%), ou seja, já sem os sintomas após 14 dias desde o contágio.

As perdas mais recentes abrangem vítimas residentes dos seguintes municípios (por ordem alfabética), conforme a lista a seguir, que também menciona os gêneros (feminino ou masculino) e idades de cada uma:

– Alvorada (mulher, 77 anos);

– Caiçara (mulher, 79 anos);

– Canela (mulher, 69 anos);

– Canoas (homem, 61 anos);

– Canoas (mulher, 81 anos);

– Canoas (mulher, 76 anos);

– Canoas (homem, 62 anos);

– Capão da Canoa (homem, 71 anos);

– Caraá (homem, 53 anos);

– Cidreira (homem, 79 anos);

– Espumoso (homem, 70 anos);

– Esteio (homem, 67 anos);

– Esteio (mulher, 64 anos);

– Farroupilha (homem, 74 anos);

– Farroupilha (mulher, 75 anos);

– Gravataí (homem, 72 anos);

– Imbé (mulher, 61 anos);

– Lajeado (homem, 69 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 89 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 81 anos);

– Osório (mulher, 38 anos);

– Osório (mulher, 91 anos);

– Palmitinho (mulher, 76 anos);

– Parobé (mulher, 94 anos);

– Parobé (homem, 71 anos);

– Passo Fundo (homem, 49 anos);

– Pelotas (homem, 70 anos);

– Pelotas (mulher, 64 anos);

– Pelotas (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 41 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 49 anos);

– Porto Alegre (mulher, 57 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 53 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 85 anos);

– Rio Grande (homem, 85 anos);

– Santa Rosa (homem, 62 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 88 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos);

– São José do Inhacorá (mulher, 70 anos);

– Sapiranga (homem, 69 anos);

– Sarandi (mulher, 69 anos);

– Sarandi (homem, 72 anos);

– Tramandaí (mulher, 38 anos);

– Tramandaí (mulher, 61 anos);

– Triunfo (mulher, 56 anos);

– Venâncio Aires (homem, 85 anos);

– Vicente Dutra (homem, 84 anos).

UTIs

Também nesta terça-feira, o Hospital de Caridade de Canguçu (Região Sul) recebeu autorização para reabrir dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensivo). A previsão é de que a estrutura esteja disponível para o atendimento aos pacientes a partir da quarta-feira da semana que vem.

A Vigilância Sanitária da 3ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde) concedeu o alvará para os leitos, que estavam fechados desde 2015.

Além da UTI, a instituição conta com 126 leitos clínicos. Desses, 96 são disponibilizados por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) para internações nas especialidades de pediatria, obstetrícia, clínica, cirurgia e psiquiatria. É referência também aos municípios Piratini, Morro Redondo e Santana da Boa Vista.

(Marcello Campos)

