Se pudessem escolher uma forma de trabalho ideal, 46% dos servidores estaduais ouvidos na primeira Pesquisa Sobre Teletrabalho no Serviço Público do Rio Grande do Sul optariam por um formato misto para cumprir as atividades (parte presencial e parte em teletrabalho).

A partir da experiência vivida nos últimos meses de pandemia do novo coronavírus, outros 29% prefeririam exclusivamente o regime de teletrabalho, e 7% unicamente o trabalho presencial.

A consulta, realizada entre 27 de julho e 16 de agosto, contou com as respostas de 4.998 voluntários, todos servidores ativos dos órgãos e secretarias do governo gaúcho que estão vivenciando as novas orientações da administração estadual em função das estratégias de combate à Covid-19.

Segundo o Executivo, que divulgou o levantamento, os dados mostram uma nova relação com o processo de trabalho no Poder Público em áreas em que é possível oferecer essa alternativa e forneceu pistas sobre a percepção dos trabalhadores em relação ao home office, o impacto na realização das tarefas e também em relação a aspectos socioemocionais.

Para 83% das pessoas que responderam à pesquisa, o período atual é a primeira experiência com teletrabalho, sendo que 49,66% têm mais de dez anos de serviço público e 28,83% atuam no Estado por um período entre cinco e dez anos. O home office integral está sendo a forma de trabalho de 57,58% dos participantes da sondagem, enquanto o modo híbrido (parte teletrabalho e parte presencial) é a realidade de 34,59% dos servidores ouvidos, e 7,82% está apenas em trabalho presencial.

Para 40% dos servidores ouvidos, as metas de equipe foram mantidas com o novo regime, e 9% tiveram as metas ampliadas no período.

Em relação ao balanço entre carga horária e quantidade de trabalho diário, 43% afirmaram buscar um equilíbrio entre as horas trabalhadas e o volume de tarefas a fazer, enquanto 34% disseram se basear apenas na quantidade de trabalho a ser feito, sem contabilizar o número de horas. Considerando a média de horas semanal de trabalho, 40,38% dos servidores disseram que não perceberam alteração, enquanto 34,09% afirmaram que viram aumentar o tempo trabalhado, e 11,9% constataram uma redução na carga.

Flexibilidade de horários (22%), redução dos gastos com deslocamento (20%) e flexibilidade de modos e ritmo de trabalho (18%) foram apontadas na pesquisa como as principais vantagens do regime de teletrabalho quando comparado com o presencial. Entre as principais desvantagens, a menor interação presencial (33%) foi a mais citada, enquanto 30% dos que responderam à sondagem não identificaram pontos negativos.

Entre os aspectos socioemocionais, a sondagem apontou que 53,5% dos participantes estão fazendo menos atividades físicas no período de pandemia, sendo que 42,97% afirmaram que o contexto de combate à Covid-19 afetou negativamente a saúde mental, enquanto 30,43% dos que responderam tiveram menos horas de sono e com pior qualidade.

Perfil dos servidores

Entre os quase 5 mil servidores que responderam voluntariamente ao questionário, a maioria (59,98%) reside em Porto Alegre e é do sexo feminino (56,68%). Servidores estatutários representaram 66,61% das respostas, 42,48% afirmaram ter pós-graduação em nível de especialização completa ou incompleta e 38,36% completaram ou iniciaram o ensino superior.