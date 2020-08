O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (27) 2.529 novos casos de coronavírus. Foram confirmados ainda mais 40 óbitos ocorridos desde 14 agosto. O total de casos confirmados chegou a 118.315, em 486 municípios do RS (98% do total) e os óbitos a 3.275. Os recuperados são 107.084 (91% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 41 anos)

Alvorada (mulher, 52 anos)

Arroio do Meio (mulher, 64 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 86 anos)

Butiá (homem, 61 anos)

Butiá (mulher, 57 anos)

Cachoeirinha (mulher, 83 anos)

Cachoeirinha (homem, 71 anos)

Campo Bom (homem, 70 anos)

Caxias do Sul (homem, 49 anos)

Doutor Maurício de Cardoso (mulher, 84 anos)

Guaíba (mulher, 99 anos)

Lajeado (homem, 74 anos)

Novo Barreiro (mulher, 65 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 38 anos)

Novo Hamburgo (homem, 53 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Porto Alegre (homem, 60 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 95 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 58 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Santa Cruz do Sul (mulher, 73 anos)

Santa Cruz do Sul (homem, 57 anos)

Santa Cruz do Sul (mulher, 83 anos)

Santa Maria (homem, 48 anos)

São Gabriel (mulher, 48 anos)

São Jorge (mulher, 83 anos)

Sapiranga (homem, 40 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 76 anos)

Taquari (mulher, 77 anos)

Vacaria (mulher, 97 anos)

Vera Cruz (homem, 69 anos)

Vera Cruz (homem, 77 anos)

Viamão (mulher, 62 anos).

A atualização teve ainda 198 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.