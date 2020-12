| Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre, terá bloqueio para serviço do Dmae

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Trecho entre as ruas General Lima e Silva e José do Patrocínio. Foto: Reprodução/Google Maps Trecho entre as ruas General Lima e Silva e José do Patrocínio. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que haverá bloqueio total na avenida Venâncio Aires das 9h às 18h desta terça-feira (22). No trecho entre as ruas General Lima e Silva e José do Patrocínio, no sentido do HPS (Hospital de Pronto Socorro) para a avenida Getúlio Vargas, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) estará fazendo a sondagem e manutenção de uma rede de esgoto cloacal rompida e que causou erosões na via.

Os motoristas que trafegarem pela avenida Venâncio Aires a partir da avenida João Pessoa deverão fazer o desvio pela rua General Lima e Silva, à direita, e entrar na rua Joaquim Nabuco, à esquerda, para em seguida entrar na rua José do Patrocínio e retornar à avenida Venâncio Aires, à direita, para prosseguir em direção ao bairro Menino Deus.

O acesso local, para moradores, será liberado a partir da José do Patrocínio. As linhas do transporte público C3 Circular Urca e 149.3 Icaraí/Menino Deus seguirão o mesmo desvio.

Exposição virtual

Na semana em que comemorou 59 anos, o Departamento Municipal de Água e Esgotos abre mais uma edição da exposição fotográfica H2Olhos: Equipes Dmae não Param. A mostra, que tradicionalmente traz fotografias de funcionários mostrando o dia a dia do trabalho em saneamento, em 2020 é completamente virtual, na rede social Instagram.

Devido às restrições impostas pela pandemia e isolamento social, as atividades essenciais do Departamento continuaram, com alterações em escalas, trabalho presencial de toda área operacional e híbrido (meio remoto, meio presencial) nas equipes administrativas. São momentos captados durante a realização das diversas atividades, de colegas e por colegas, registrando o cotidiano de vários setores do Dmae para apresentar à comunidade. Família, amigos, vizinhos e população em geral têm a oportunidade de conhecer o Departamento sob a ótica interna.

