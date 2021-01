Saúde Avião com doses da vacina da Astrazeneca/Oxford fabricadas na Índia chega ao Brasil nesta sexta

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O governo da Índia decidiu liberar as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19 Foto: Reprodução O governo da Índia decidiu liberar as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O avião que transporta 2 milhões de doses da vacina da Astrazeneca/Oxford, fabricadas pelo laboratório indiano Serum, chega ao Brasil nesta sexta-feira (22).

A aeronave da companhia aérea Emirates decolou na noite de quinta-feira (21) da Índia com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Depois, a carga será embarcada em outro avião que segue para o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os imunizantes serão armazenados na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O governo da Índia decidiu liberar as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil e para o Marrocos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde