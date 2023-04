Esporte Ayrton Senna é declarado Patrono do esporte brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) justificou a proposta dizendo que o piloto "estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte. Foi incansável na busca de ultrapassar seus próprios limites" Foto: Reprodução

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva foi declarado Patrono do Esporte Brasileiro através da Lei 14.559/2023, sancionada pelo vice-presidente e presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A informação foi publicada na edição desta quarta-feira (26) do Diário Oficial da União.

A homenagem é fruto do PL 2.793/2019, proposto pelo deputado Filipe Barros (PL-PR). Para justificar a concessão do título ao piloto, o parlamentar destacou a atuação esportiva de Senna e sua representatividade para o esporte brasileiro. “Ayrton Senna estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte. Foi incansável na busca de ultrapassar seus próprios limites, sendo responsável por alguns dos momentos mais marcantes na memória do torcedor brasileiro”, declarou Filipe Barros.

Ayrton Senna, que é celebrado e respeitado como um dos maiores talentos que o esporte já viu, morreu após sofrer um grave acidente no dia 1º de maio de 1994 durante o Grande Prêmio de Ímola (Itália) de Fórmula 1. Na época ele corria pela equipe inglesa Williams.

