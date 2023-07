Agro Azeite gaúcho conquista 40 prêmios internacionais em apenas 40 dias

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

A agroindústria de azeite de oliva está localizada na cidade de Viamão. Foto: Reprodução A agroindústria de azeite de oliva está localizada na cidade de Viamão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A agroindústria de azeite de oliva Estância das Oliveiras é uma das agroindústrias brasileiras com maior número de premiações, mas agora alcançou um feito inédito: recebeu 40 prêmios internacionais em exatos 40 dias. “É como se fosse um prêmio por dia”, conta o fundador Lucídio Goelzer.

A Estância também teve seu azeite eleito como o melhor do Brasil e entre os 10 melhores azeites do mundo pela segunda vez consecutiva, algo inédito para uma marca Brasileira na competição mundial TerraOlivo, de Israel, este que é um dos mais conceituados reconhecimentos no mercado, conta com uma banca com 39 juízes de mais de 20 países.

Os 40 prêmios em 40 dias são reconhecidos por meio de testes às cegas (onde os avaliadores não sabem o nome das marcas ou países que estão sendo avaliados), as análises são realizadas por uma banca composta pelos melhores juízes do mundo, que avaliam marcas de produtores globais e milenares de azeite de oliva e elegem os melhores através de análises sensoriais (gustativas e olfativas).

Prêmios

-TerraOlivo iOOC, de Israel: 9 prêmios: Melhor azeite do Brasil; Entre os 10 melhores azeites do Mundo; 5 Medalhas Grand Prestige Gold (acima da medalha de ouro); 2 medalhas de ouro.

– Global Olive International Olive Competition (GIOOC) Africa-Asia: 5 prêmios: 4 Medalhas de Ouro e 1 de Prata.

– London International Olive Oil Competition (iOOC London) 6 prêmios: 1 Platinum (acima medalha ouro); 4 ouros e 1 prata.

– Athena International Olive Oil Competition IOOC ATHENA (Grécia): 7 prêmios: 1 Duplo Ouro; Melhor Frantoio competição; 4 ouros e 1 prata.

– Olive Japan: 6 Prêmios: 3 Ouros e 3 pratas.

– International Olive Oil Contest Italy (EVO iOOC) – 7 Prêmios: 6 Ouros e 1 prata.

