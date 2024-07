Rio Grande do Sul Badesul concede R$ 400 mil em empréstimos para recuperação de duas bancas do Mercado Público de Porto Alegre

11 de julho de 2024

O mais popular centro de compras da capital gaúcha se recupera das enchentes de maio. (Foto: Ana Maria Krack/PMPA)

Agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Rio Grande do Sul, o Badesul concedeu empréstimo de R$ 200 mil à Banca 40 e o mesmo valor à loja Temaki, localizadas no Mercado Público de Porto Alegre. O mais popular centro de compras da capital gaúcha se recupera das severas perdas causadas pelas enchentes de maio.

Os contratos foram oficializados nessa quinta-feira (11), menos de um mês após reunião na sede do órgão com os empresários e representantes da Associação Comercial dos Permissionários do Mercado Público (Ascomepc). Trata-se de um auxílio decisivo, até pelo fato de os dois estabelecimentos empregarem um total superior a 30 colaboradores.

As linhas de crédito são oriundas do Fungetur Emergencial, com lastro da RSGaranti. Sua oferta tem como foco empresas direta ou indiretamente ligadas ao turismo em cidades com estado de calamidade pública decretado pelo governo gaúcho.

Com a palavra…

“Perdemos 100% do nosso negócio. Esse valor, que já foi disponibilizado e está sendo celebrado hoje, propiciou reabrir as bancas”, ressaltou o sócio da loja Temaki, Paulo Henrique Göttert, ressaltando a agilidade no processo de financiamento. “A ideia é manter os empregos e ganhar fôlego até o final do ano.”

O diretor-geral de Gestão do Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio de Porto Alegre (SMAP), Tomás Holmer, emendou: “Enquanto gestores do Mercado Público, buscamos auxílio para a retomada desse símbolo da cidade. E pouco tempo depois já estamos celebrando a concessão dos créditos.”

“Conseguimos dispor de crédito com as melhores condições possíveis e de forma ágil a essas empresas, que representam um grande número de empreendedores”, acrescentou o titular da Sedec, Ernani Polo. “Neste momento desafiador, temos a convicção na recuperação do setor econômico do Estado.”

O presidente do Badesul, Claudio Gastal, também se manifestou:“O empenho da equipe do Badesul foi no sentido de colocar a linha Fungetur Emergencial rapidamente à disposição dos clientes, de modo a contribuir com o fortalecimento e a recuperação do Rio Grande do Sul”.

“Juntamente da agência de fomento, estamos cumprindo nosso propósito de fazer a diferença e viabilizar o acesso aos recursos com celeridade”, finalizou o diretor-executivo da RSGaranti, Marcelo de Lima. O evento contou ainda com a presença do secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodrigues Junior.

Mês movimentado

Desde o início de julho, o Badesul já anunciou medidas como o financiamento da revitalização da avenida Arroio da Figueirinha, em Arroio do Sal (Litoral Norte). A obra foi iniciada na última semana de junho e conta com um investimento de R$ 892 mil.

Também abertura de linha de crédito com um total de R$ 2,9 milhões para o município de Mato Leitão (Vale do Rio Pardo). O montante é destinado à construção do Centro Administrativo Municipal, infraestrutura que abrigará as Secretarias da Agricultura, Meio Ambiente e Educação, Cultura e Desporto, além de um escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

O prédio foi inaugurado no final de junho, com três pavimentos (incluindo subsolo) e uma área total de 1,5 mil metros-quadrados. Dentre os destaques do projeto arquitetônico está um sistema de energia solar, aspecto que torna a edificação sustentável tanto sob o ponto-de-vista ecológico quanto financeiro.

A agência de fomento também ampliou, recentemente, o limite de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para empresas inovadoras com sede ou filial no Rio Grande do Sul. A disponibilidade de recursos aumentou de R$ 133,1 milhões para R$ 286,2 milhões, O valor máximo disponível para cada negócio é de R$ 15 milhões. Essas e outras iniciativas podem ser conferidas em badesul.com.br.

2024-07-11