Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Instituição tem no momento 13 internados por queimaduras causadas por dispositivos de aquecimento. (Foto: EBC)

Mais intenso nesta época de baixas temperaturas, o uso de lareiras, estufas e similares requer atenção redobrada, sobretudo em ambientes com presença de crianças e idosos. O alerta é do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e que no momento tem 13 pacientes internados por queimaduras com equipamentos desse tipo.

A coordenação de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específica para queimados recomenda cuidados preventivos como a leitura atenta dos manuais de instrução antes de acionar também lençóis térmicos, jarras elétricas e outros utensílios. Outra medida fundamental é adquirir somente produtos certificados e com garantia do fabricante e/ou lojista.

Desde janeiro, a instituição registra ao menos 1,5 mil ocorrências de ferimentos por fogo ou contato com superfícies incandescentes, incluindo 82 internações e 11 mortes. Praticamente 100% dos acidentes com lareiras necessitaram de internação hospitalar, principalmente quando há explosão causada por produto inflamável.

O HPS é considerado no Rio Grande do Sul uma instituição de referência no atendimento a vítimas de queimaduras, que pode causar sequelas graves ou mesmo um desfecho fatal. A instituição está localizada na confluência das avenidas Venâncio Aires e Protásio Alves, divisa dos bairros Santana e Bom Fim.

Recomendações

– Não deixar crianças e idosos próximos ao fogo ou a materiais potencialmente inflamáveis.

– Evitar a utilização de líquidos inflamáveis para fazer fogo (álcool, gasolina etc.).

– Observar atentamente o manual de instruções de equipamentos do tipo lareira ecológica.

– Evitar o emprego de técnicas e instrumentos improvisados para aquecimento.

– Não usar aquecedores, estufas e lençóis térmicos ligados na mesma tomada com outros aparelhos.

– Cuidado ao reabastecer o combustível da lareira ecológica: aguarde esfriar antes de reacender o fogo.

(Marcello Campos)

