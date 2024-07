Mundo Biden confunde nome de Kamala Harris com de Trump horas após chamar Zelensky de Putin em evento

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Zelensky não conteve o riso após ser confundido com seu rival. Foto: Reprodução Zelensky não conteve o riso após ser confundido com seu rival. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Logo depois de cometer uma gafe em discurso no último dia da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez mais uma confusão em sua primeira entrevista coletiva, nesta quinta-feira (11), após o desastroso debate contra o ex-presidente Donald Trump.

Questionado se a sua vice-presidente, Kamala Harris, teria capacidade de enfrentar o magnata em uma eventual disputa nas urnas, ele confundiu seu nome e a chamou de Trump. No evento de mais cedo, o democrata apresentou o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que estava ao seu lado, pelo nome do mandatário russo, Vladimir Putin.

“Eu não teria escolhido Trump se não achasse que teria chance de vencer”, disse Biden, fazendo referência a Kamala, sem notar o erro como fez no evento de mais cedo.

Enquanto a coletiva ainda acontecia, Trump aproveitou a gafe para caçoar de Biden em uma postagem na sua rede social, Truth Social.

“Joe desonesto começa sua coletiva de imprensa com: ‘Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente, embora eu ache que ela não era qualificada para ser presidente'”, escreveu Trump, ironizando: ‘Ótimo trabalho, Joe!’”

Prevista para as 19h30min (horário de Brasília), a coletiva atrasou 1h, algo incomum para a Casa Branca, um indício do clima de tensão nos bastidores depois do vexame no evento anterior. A sequência de gafes adicionaram mais uma camada de pressão em uma das semanas mais tensas para a candidatura do democrata, após diversos aliados pedirem publicamente pela sua desistência da disputa pela Casa Branca.

Se não for suficiente para que abdique da corrida, as confusões distraem o público sobre as mensagens principais que o presidente tenta passar, apontam análises da imprensa americana. Biden, porém, não se mostrou disposto a desistir: “Eu não estou nessa pelo meu legado. Eu estou nessa para terminar o trabalho que eu comecei”.

Em certo momento, Biden brincou com a gafe que cometeu mais cedo com Zelensky. Ao ser perguntado por um repórter, ele explicou que pouco antes estava falando sobre Putin “e depois acrescentei outros cinco nomes”, disse rindo.

“Eu estava falando sobre Putin e disse, bem no final: ‘quero dizer, Putin, não, me desculpe, Zelensky’”, explicou, respondendo depois uma pergunta sobre se isso poderia atrapalhar os EUA.

Kamala vira destaque

Em mais de uma ocasião, repórteres questionaram Biden sobre a capacidade de Kamala de presidir o país, tornando-a um dos temas centrais da coletiva. Desde o debate, o nome da vice cresceu nas pesquisas de intenção de voto. Em ao menos três deles, Kamala apareceu virtualmente empatada com Trump – em alguns casos à frente do ex-presidente – e com melhores chances de vitória do que o atual ocupante da Casa Branca.

O democrata deu alguns motivos pelos quais Kamala também seria uma boa escolha para o cargo:

“A maneira como ela lidou com a questão da liberdade do corpo das mulheres, para que tenham controle sobre seus corpos. Em segundo lugar, sua capacidade de lidar com qualquer questão ainda em andamento. Ela foi uma excelente promotora. Ela era uma pessoa de alto nível no Senado”, elencou. “Eu não a teria escolhido se não achasse que ela era qualificada para ser presidente. Desde o início, não escondi isso. Ela é qualificada para ser presidente, foi por isso que a escolhi.”

