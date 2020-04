Economia Badesul intensifica ações para auxiliar a economia gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

O Badesul Desenvolvimento, agência de fomento do RS, adotou um plano de ação com várias medidas visando contribuir e auxiliar economicamente e socialmente o Rio Grande do Sul frente à pandemia do coronavírus. As ações permitirão ampliar o apoio financeiro do Badesul junto às empresas gaúchas através de novas operações de crédito.

“O Badesul, diariamente, analisa, planeja e implementa ações específicas visando colaborar positivamente ainda mais com o estado frente a pandemia da Covid-19 que atravessamos”, destaca a presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

Ações importantes que estão sendo implementadas pela instituição:

1- Disponibilizou um montante de R$ 250 milhões para renegociações;

2- As operações de Fungetur estarão com a possibilidade de postergação de pagamento de até 6 meses;

3- Estamos disponibilizando R$ 20 milhões para giro de micro e pequenas empresas do setor de turismo. Desse montante, R$ 15 milhões foram recebidos este ano do Ministério do Turismo para operações através do Fungetur que serão destinados para o apoiar as necessidades das pequenas empresas de turismo;

4- A diretoria do Badesul está negociando um aumento de limites operacionais com o BNDES para ampliar sua atuação com operações de crédito para as empresas gaúchas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia