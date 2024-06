Rio Grande do Sul Badesul terá mais de R$ 280 milhões para financiar empresas de inovação

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

A disponibilidade de recursos aumentou de R$ 133,1 milhões para R$ 286,2 milhões. (Foto: Divulgação)

O Badesul Desenvolvimento conta com a ampliação de limite de crédito da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) para investir em empresas inovadoras com sede ou filial no Rio Grande do Sul. A disponibilidade de recursos aumentou de R$ 133,1 milhões para R$ 286,2 milhões.

O anúncio desse incremento, assim como a assinatura de contratos de crédito que totalizam R$ 12,7 milhões, ocorreu em ato realizado na sexta-feira (21). Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o evento aconteceu na Superintendência do Banco do Brasil, em Porto Alegre.

Na ocasião, a Finep anunciou a concessão de crédito emergencial no valor total de R$ 1,6 bilhão para possibilitar a manutenção da capacidade produtiva e de inovação a empresas gaúchas com histórico de inovação.

O valor máximo disponível a cada negócio é de R$ 15 milhões e os itens financiáveis são: obras civis de readequação produtiva; máquinas e equipamentos; capital de giro associado; e taxas de acesso a fundos de aval e fundos garantidores. Ainda, foi aumentado o limite de crédito para todos os agentes no total de R$ 1,1 bilhão, além do emprego do reperfilamento das dívidas das empresas.

A parceria entre o Badesul e a Finep foi ressaltada pelo presidente da agência de fomento, Claudio Gastal. “Foi uma das primeiras instituições que disponibilizou a equipe para discutir as linhas emergenciais. Hoje, elas são uma realidade. Além de uma forma simplificada de acessar recursos, como não exigem projeto, acabam sendo uma alternativa para obtenção de valores com agilidade”, disse o dirigente. “É importante que esses recursos cheguem às empresas”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo. O Badesul é uma agência de fomento vinculada à pasta.

Mais de R$ 12,7 milhões em crédito

O início das operações com as linhas emergenciais da Finep foi marcado pela assinatura de contratos de crédito do BRDE (Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul) e do Badesul voltados a projetos de inovação. A agência de fomento firmou parceria com a SAS Plastic (R$ 1,8 milhão), KVW Rotomoldagem (R$ 9,4 milhões) e Sulmax Comércio de Ferramentas (R$ 2,5 milhões).

O primeiro financiamento é destinado a aprimorar o processo de moldagem da injeção de produtos plásticos. “Conseguiremos uma melhora na produtividade e eficiência, aumentando a competitividade no mercado”, contou Josiele Stuani, diretora administrativa da SAS Plastic.

Já a KVW Rotomoldagem vai apostar no desenvolvimento e produção de novos produtos para agricultura de precisão, máquina multitarefas e tanque térmico, enquanto a Sulmax investirá na criação de uma máquina de forjamento de indução pneumática.

