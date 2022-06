Dicas de O Sul Bailinho do Clube Balbúrdia estreia no Bar Ocidente, em Porto Alegre, neste sábado

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Primeiro evento do novíssimo coletivo de mulheres artistas de Porto Alegre vai reunir nomes da cena criativa da cidade para uma bagunça musical organizada no Ocidente, a partir das 22h. Foto: Matheus Walter/Divulgação Primeiro evento do novíssimo coletivo de mulheres artistas de Porto Alegre vai reunir nomes da cena criativa da cidade para uma bagunça musical organizada no Ocidente, a partir das 22h. (Foto: Matheus Walter/Divulgação) Foto: Matheus Walter/Divulgação

Um coletivo de mulheres incomuns, o Clube Balbúrdia, vai realizar seu primeiro evento público neste . Trata-se do Bailinho Balbúrdia, uma baderna relativamente organizada por empreendedoras do mercado criativo e artístico de Porto Alegre. A festa acontece no clássico Ocidente e á petiscos, arte, música e diversão.

Na pista de dança, as DJ’s Mely Paredes, Julia Barth e Anne Fernandes recebem duas convidadas de peso: a malemolente Joelma Terto e a mulher mais ao lado esquerdo do rio, Manuela D’Ávila. Todas vão comandar a balbúrdia com pop, rock, indie e som Brasil. No espaço lounge Ox, projeção da videoarte “Free the Nipple” de Rochele Zandavalli, jogos de mesa e karaokê pra quem quiser liberar o/a rock star dentro de você.

Nessa primeira edição do bailinho do Clube Balbúrdia, uma promoção em parceria com o Instituto E Se Fosse Você? ajuda pessoas que sofrem com insegurança menstrual. Comprando o ingresso solidário e levando um pacote de absorventes o ingresso sai mais em conta.

O que é o Clube Balbúrdia?

Um coletivo de mulheres de negócios e artistas atrás de diversão e crescimento profissional e pessoal. O objetivo é abalar as baladas com experiências sensoriais e multidisciplinares em eventos que integram arte, gastronomia e música. O núcleo fundador do Clube Balbúrdia é formado por Anne Fernandes, enfermeira, DJ e proprietária da Trovão Tropical Iguarias; Julia Barth, multiartista, DJ e produtora cultural; Leticia Rodrigues, musicista e neurocientista; Lisi Zilz, hair stylist e produtora cultural; Mary O, musicista, artista visual e idealizadora da Punk Watercolors; Mely Paredes, relações públicas e DJ; e Virginia Simone, cineasta e artista visual. A iniciativa é pensada por mulheres mas voltada para todas, todos e todes.

Serviço:

O que: 1o Bailinho do Clube Balbúrdia

Quando: , , a partir das 22h

Onde: Bar Ocidente (João Telles esquina Osvaldo Aranha – Bom Fim – Porto Alegre/RS)

Quanto:

Lote promocional: R$20 + taxas

Primeiro lote promocional: R$30 + taxas

Primeiro lote solidário: R$20 + 1 pacote de absorvente + taxas

Segundo lote promocional: R$40 + taxas

Segundo lote solidário: R$30 + 1 pacote de absorvente + taxas

Na hora: Até às 00h R$40 ou R$ 30 + 1 pacote de absorvente; depois das 00h R$ 50 ou R$ 30 + 1 pacote de absorvente

Ingressos: os antecipados estão disponíveis em www.sympla.com.br

Regras da Balbúrdia:

1 – A pandemia ainda não terminou. Esteja com seu ciclo vacinal completo. Recomenda-se o uso de máscara.

2 – Os absorventes menstruais que serão aceitos no Ingresso Solidário são das marcas mais conhecidas, aqueles que você ou as pessoas que você conhece que menstruam usariam. Se vai doar, doe o que há de melhor.

3 – Respect! Preconceito e ódio não serão tolerados.

