17 de junho de 2022

O número de crianças entre cinco e 11 anos com doses em atraso no esquema de vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre é de 27.062. O dado é do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde e inclui informação até 7 de junho. Nova atualização está programada para a próxima semana. Do total, 15.378 doses são da vacina Pfizer e 11.684 da vacina Coronavac/Butantan.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Capital conta com um público de 117.364 na faixa etárias dos cinco aos 11 anos. Desse número, 85.409 receberam a primeira dose (72,8%) e 55.265 crianças, a segunda dose (47,1%).

Entre as crianças que fizeram a dose 1, 43.661 receberam a vacina pediátrica Pfizer e 41.748 a vacina Coronavac/Butantan. Entre as segundas doses, a administração foi de 25.552 Pfizer e 29.713 a vacina Coronavac/Butantan. O intervalo entre as doses das duas vacinas é diferente. Enquanto para a Coronavac/Butantan o intervalo é de quatro semanas, a da Pfizer é de oito semanas.

“É essencial que os responsáveis pelas crianças observem a caderneta de vacinação e respeitem o intervalo. A proteção das crianças é dada pelo esquema completo, com as duas doses”, enfatiza o médico pediatra Benjamin Roitman, diretor adjunto da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da SMS.

As crianças podem receber as vacinas Pfizer e Coronavac, sendo que a Pfizer é indicada a partir dos cinco anos e a Coronavac, a partir dos seis. “As vacinas são seguras e garantem a proteção contra complicações causadas pela Covid-19, diminuindo o número de internações hospitalares”, garante o gestor da DVS.

A SMS oferece as vacinas pediátrica da Pfizer e a Coronavac para o público infantil de segunda a sexta, em 26 unidades de saúde e na unidade móvel.

Confira os locais aqui. Os locais de vacinação deste fim de semana serão divulgados posteriormente pela SMS.

