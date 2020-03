Porto Alegre Bairro Petrópolis recebe a Praça Nações Unidas renovada

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Local está entre os 670 espaços públicos que serão revitalizados Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Local está entre os 670 espaços públicos que serão revitalizados. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior iniciou as atividades da semana em vistoria à Praça Nações Unidas, no bairro Petrópolis. O local é um dos 670 espaços municipais de lazer e esportes que serão requalificados por meio do maior contrato de manutenção de parques e praças de Porto Alegre. A obra teve investimento de R$ 110 mil e duração aproximada de quatro meses.

Marchezan explicou à comunidade que as primeiras praças a terem os serviços foram identificadas com a colaboração dos vereadores e seguindo o critério de distribuição de melhorias a todos os bairros e regiões da Capital.

“Só conseguimos revitalizar esses espaços de convivência porque há recursos disponíveis depois que fizemos as reformas necessárias em 2019. Os reflexos na cidade já começam a aparecer. A tendência é melhorar, de forma contínua, gradativa e ininterrupta, para a transformação de Porto Alegre numa cidade mais humana e justa”, afirma. O prefeito também adianta que a administração municipal prepara a publicação de um edital para acelerar as obras de manutenção de praças em três regiões.

Melhorias

A Praça Nações Unidas, com área total de 12,5 mil metros quadrados, recebeu telamento e demarcação na quadra esportiva; muro e talude em cabeceira da quadra; manutenção dos passeios em concreto e também das escadarias; manutenção e pintura dos brinquedos, corrimãos e aparelhos de musculação; instalação de lixeiras e bancos novos; saibro para passeios internos; poda em árvores e consertos na iluminação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Rafão Oliveira, após a revitalização, a praça se consolida como cenário de segurança, clube de lazer e convívio social.

“Cabe a nós trabalharmos para recuperar as condições de Porto Alegre se relacionar melhor com a sua população. Através de ações de informação, medidas ostensivas e também da tecnologia, Porto Alegre vai se tornar a capital mais segura do Brasil. Neste ano, por exemplo, temos R$ 100 milhões para investir em segurança pública municipal, 171% a mais do que todo o valor investido na última década. Ou seja: antes, a segurança pública era renegada; agora, é uma prioridade”, garante.

O diretor de Operações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Cristian Lehmann, destaca que, no momento, a cidade tem 25 praças com obras em andamento. “Os valores destinados a essa requalificação são graças ao novo contrato de manutenção de praças e às equipes técnicas, que se dedicam diariamente à vistoria e ao acompanhamento dos serviços”, diz.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário