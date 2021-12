Porto Alegre Ballet Vera Bublitz apresenta “A Bela Adormecida” no Theatro São Pedro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Clássico da dança será apresentado nos dias 4 e 7 de dezembro Foto: Daniel Martins/Divulgação Clássico terá mais duas sessões na próxima terça-feira. (Foto: Daniel Martins/Divulgação) Foto: Daniel Martins/Divulgação

Uma das mais tradicionais escolas do gênero no Rio Grande do Sul, o Ballet Vera Bublitz retorna neste sábado (4) ao palco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, com a sua versão do clássico “A Bela Adormecida”. São duas apresentações (15h e 19h), mais duas na próxima terça-feira (16h e 19h30min). Ingressos à venda pelos telefones (51) 98590-0618 e 99933-3310. Informações em teatrosaopedro.com.br.

Trata-se da quarta montagem do espetáculo pelo ballet desde 1989. A primeira foi realizada no Salão de Atos da UFRGS, com a participação especial de Ana Botafogo e Paulo Rodriguesdos, primeiros-bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na época. Já a segunda se deu em novembro de 1994 no Teatro da Ospa a terceira em 2010, no Teatro do Sesi.

“Estamos muito felizes por poder voltar ao palco com um espetáculo que encanta e será apresentado por revelações e talentos de todas as idades”, enaltece a diretora Vera Bublitz. “A motivação de bailarinos e bailarinas em se apresentar no Theatro São Pedro nos inspira e motiva.”

O espetáculo conta com apoio cultural de oito empresas: Adolfo Starosta Construções e Incorporações, Igor Casa Construção e Ferragem, Hemocard Biotecnologia, Laboterra Fine Fragrances, Melnick, Milena Juliano, Olhar Kids e Oti Transportes.

Fundada em 1964 na cidade gaúcha de Cruz Alta (Região Norte do Estado), a Escola de Ballet Vera Bublitz se transferiu para Porto Alegre em 1979, onde se consagrou como referência nacional na área da dança clássica.

A instituição conta hoje com dois endereços: rua Corte Real nº 227 (bairro Rio Branco) e rua Lucas de Oliveira nº 158 (Auxiliadora).

Clássico de 324 anos

O espetáculo da companhia porto-alegrense tem coreografia de Marius Petipa e como base um balé com prólogo e três atos do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski, com estreia no Teatro Mariinski de São Petersburgo em 1890.

A versão mais conhecida foi publicada como “Rosa dos Espinhos” pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm na Alemanha em 1812. Eles se inspiraram em duas obras anterires: “Sol, Lua e Talia” (1634), de Giambattista Basile”, e “A Bela Adormecida do Bosque” (1607), do escritor francês Charles Perrault.

Na história (uma das mais conhecidas da humanidade até hoje), a protagonista é uma princesa enfeitiçada por uma bruxa vingativa ao ter um de seus dedos picados pela agulha de um tear. A jovem cai em sono profundo e só pode acordar com o beijo de um príncipe que tenha por ela um amor verdadeiro.

“A Bela Adormecida” ampliou a sua popularidade mundial a partir do desenho animado produzido pela Disney em 1959 e que conta uma história mais parecida com a versão dos Irmãos Grimm. Essa produção, no entanto, incluiu diversas adaptações na história.

(Marcello Campos)

