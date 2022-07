Geral Banco afirma que a própria usuária trocou seu sobrenome por “vagabunda” ao pedir cartão de crédito; mulher nega

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

A mulher, de 29 anos, entrou com uma ação por danos morais. (Foto: Reprodução)

O C6 Bank afirmou que a usuária do banco virtual que teve o sobrenome trocado por “vagabunda” no cartão de crédito teria pedido o cartão com a ofensa. A mulher, de 29 anos, entrou com uma ação por danos morais e um pedido de indenização de R$ 50 mil pelo xingamento. Ela nega a acusação.

Em nota, o C6 Bank detalhou que a mulher fez o acesso no aplicativo, solicitou o novo cartão e autenticou a transação com senha, “sem interferência de nenhuma pessoa no processo”.

Por outro lado, a cliente do banco virtual não vê o “porquê” de ter pedido o próprio cartão com o sobrenome trocado por um xingamento.

“Fiquei revoltada, não entendi a situação. Jamais eu pediria meu próprio cartão com esse nome. Tinha gente em casa, fiquei constrangida. Me senti humilhada, fiquei sem jeito e sem saber o que estava acontecendo. Será que eles [banco virtual] não viram que isso é uma ofensa?”, questiona a mulher

Em conversa com o portal de notícias G1, a mulher detalha que possui conta no C6 Bank há mais de um ano. Segundo ela, o cartão foi recusado por duas vezes, mesmo com dinheiro na conta. Após as tentativas de compras frustradas, a mulher decidiu emitir outro cartão.

“Fiz o pedido pelo aplicativo. Entrei na aba para pedir um novo cartão e solicitei, o aplicativo não pediu alteração de dados em nenhum momento, apenas solicitei. Jamais faria isso. O meu primeiro cartão estava normal, não fiz nada além de pedir o cartão normalmente”, finaliza a cliente.

O que diz o banco

Em nota, o C6 Bank, banco que enviou o cartão, disse que acompanha o processo e que se coloca à disposição para reemitir o cartão.

Leia o posicionamento: “Checamos os logs de acesso ao nosso app e, segundo os registros, o pedido do cartão com o nome foi feito pelo aplicativo da usuária, em transação autenticada por senha, sem interferência de nenhuma pessoa no processo. A cliente poderá fazer a reemissão do cartão sem nenhum custo”.

Entenda o caso

Uma mulher, que preferiu não ser identificada, teve o sobrenome trocado pelo xingamento de “vagabunda” no cartão de crédito. A vítima, de 29 anos, entrou com processo por danos morais e pede indenização de R$ 50 mil pela situação vexatória.

Ao receber a correspondência, em Campo Grande, a mulher disse ter ficado completamente constrangida. Ao G1, o advogado Ederson Lourenço, que representa vítima no processo, afirmou: “A minha cliente me procurou logo depois que recebeu o cartão. Ela me disse que estava em casa em uma confraternização com amigas e tinha deixado para abrir o envelope em que o cartão estava depois do serviço. Quando abriu o papel, leu ‘vagabunda’ no cartão, ela disse ter começado a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido”, detalha o advogado.

Lourenço detalhou que a cliente havia pedido o cartão de crédito e dois dias depois o objeto chegou. Até então, na correspondência, o nome da mulher estava correto, a surpresa maior foi quando abriu e viu o xingamento no cartão. O advogado descreve o caso como “humilhante e vexatório”. As informações são do portal de notícias G1.

