Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o País. (Foto: Agência Brasil)

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o País e, pela primeira vez, será possível apresentar documentos digitais de identificação nos locais de prova, em alternativa à versão física do documento com foto.

Para isso, o candidato poderá levar: e-Título; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; ou RG Digital.

Mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, reforça que o candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. Não serão aceitas capturas de telas dos aplicativos.

Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado e o aparelho deverá permanecer desligado e guardado até o final da prova.

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

– 13 de novembro – O candidato deverá fazer: 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.

– 20 de novembro – A prova trará: 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

– Abertura dos portões: 12h;

– Fechamento dos portões: 13h;

– Início das provas: 13h30;

– Término das provas no 1º dia: 19h;

– Término das provas no 2º dia: 18h30;

Nome social

P participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 que solicitou tratamento pelo nome social pode conferir o resultado do pedido na Página do participante. A análise dos documentos foi divulgada nesta terça-feira, 5 de julho, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O período de recurso ao resultado ocorrerá de 5 a 10 de julho, com envio de nova documentação para análise.

O tratamento pelo nome social é destinado ao participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente em consonância com sua identidade de gênero. Dessa forma, o interessado em interpor recurso ao resultado deve anexar, na Página do Participante, a seguinte documentação comprobatória: cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido, conforme especificado no edital do Enem 2022. Também é necessário enviar foto individual atual, nítida, colorida, com fundo branco. A imagem deve ser de rosto inteiro e enquadrar desde a cabeça até os ombros, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).

O resultado do recurso será divulgado a partir do dia 15 de julho, na Página do Participante. Caso a solicitação seja indeferida, o participante será identificado no exame pelo nome civil. As informações são do portal de notícias G1 e do Inep.

