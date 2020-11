Porto Alegre Banco de Leite do Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, precisa de doações

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Hospital possui apenas dois litros de leite para suprir necessidades dos bebês prematuros internados Foto: Cristine Rochol/PMPA Hospital possui apenas dois litros de leite para suprir necessidades dos bebês prematuros internados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Banco de Leite Humano do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, está com apenas dois litros de leite para suprir as necessidades dos bebês prematuros internados na UTI neonatal.

Mães que estão amamentando, com excesso diário de leite (mínimo em torno de 50ml), clinicamente saudáveis e residentes em Porto Alegre podem ser doadoras. Basta entrar em contato com o hospital, que fica na avenida Independência, 661, esquina com a rua Garibaldi, pelo telefone (51) 3289-3334.

Para manter a oferta aos bebês prematuros da UTI neonatal, as doações são essenciais, já que auxiliam recém-nascidos com risco extremo de vida enquanto a mãe ainda não consegue produzir o próprio leite.

Conforme a nutricionista Angelita Matias, o banco tem capacidade para processar até 100 litros de leite humano por mês, mas depende de doações para manter o estoque. Ela acrescenta que o leite materno aumenta a imunidade, diminui o risco de doenças infecciosas e diarreias, atuando ainda no sistema cognitivo do bebê.

Após o preenchimento de cadastro, a equipe começa a buscar o leite direto na residência da doadora, momento em que poderá esclarecer dúvidas. O leite recebido passa por uma análise de qualidade, segurança e pasteurização e, só depois, é liberado ao consumo dos bebês.

Confira informações importantes:

– A produção do leite depende do esvaziamento da mama. Por isso, quanto mais a mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela produz.

– Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança.

– Um litro de leite materno doado pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, 1ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez que ele for alimentado.

– Bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite materno com a doação. Com ele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e alergias.

Administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, o HMIPV atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O Banco de Leite do hospital fica na avenida Independência, 661, esquina com rua Garibaldi, 6º andar, telefone (51) 3289-3334.

