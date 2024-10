Economia Banco do Brasil lança poupança social para pagamento de benefícios

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A abertura é feita de forma automática pelo ente público responsável pelo programa assistencial. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco do Brasil (BB) criou uma nova conta digital – a poupança social – para pagamento dos benefícios pagos pelas esferas municipal, estadual e federal. A abertura é feita de forma automática pelo ente público responsável pelo programa assistencial. Com isso, os beneficiários que recebem esses pagamentos pela instituição financeira passam contar com Pix, transferências, pagamento de contas, recargas de celulares, compras com cartão digital e saques, incluindo a rede de correspondentes bancários Mais BB.

Segundo o banco, o beneficiário pode ativar sua conta poupança social diretamente pelo app BB, cadastrando sua senha digitalmente. Para aqueles que já tem conta no Banco do Brasil, uma nova variação de poupança é aberta, permitindo o uso de cartões e senhas já existentes.

“A Poupança Social contempla programas pagos pelas esferas municipal, estadual e federal com objetivos distintos, como custear aluguel, medicamentos, alimentação, material escolar e tantas outras necessidades. Os recursos podem ser destinados a público vulnerável ou para quem necessita de ajuda para ampliar perspectivas futuras, desde mulheres em situação de violência doméstica até um pequeno futuro atleta”, informa o banco.

O atendimento aos beneficiários é feito pela Central de Relacionamento BB (4004-0001, opção 4) ou pelo chatbot BB no WhatsApp, por meio do número 4004-0001, iniciando conversa com o assunto Poupança Social.

Para o vice-presidente de Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron, “Além de parceiros do Setor Público, somos também parceiros da sociedade. Quando lançamos soluções como a Poupança Social, que possibilita o acesso ao crédito de forma rápida e segura, reforçamos nosso compromisso de sermos presentes na vida das pessoas. Atuamos para promover inclusão financeira e social, autonomia e dignidade”.

Pix por aproximação

Em outra frente, o Banco do Brasil, em parceria com a Cielo, lançou o Pix por aproximação. Desde a última sexta-feira (11), a solução entrou em piloto com um grupo de correntistas do Banco do Brasil que poderão realizar compras com o Pix apenas aproximando o celular da maquininha, em estabelecimentos comerciais previamente habilitados para essa ação em Brasília e em São Paulo.

“O pagamento por aproximação caiu no gosto dos brasileiros, como podemos ver nas transações de cartões. Trazer essa experiência paradigmática para o Pix permite que o cliente opte pela forma de pagamento que preferir e reforça nosso culto à inovação. Nossa ambição segue: trazer ao mercado o que há de mais moderno, seguro e conveniente em meios de pagar e receber, seja para indivíduos, empresas ou entes públicos”, enfatiza Pedro Bramont, diretor de soluções em meios de pagamentos e serviços do Banco do Brasil.

“Com essa entrega, o Banco do Brasil e a Cielo se antecipam à agenda do Banco Central, que prevê a implementação do Pix por aproximação a partir de fevereiro de 2025, e o App BB se destaca como o primeiro no mercado a oferecer a funcionalidade, permitindo que seus clientes vivenciem essa jornada de pagamentos ágil e inovadora”, diz o banco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/banco-do-brasil-lanca-poupanca-social-para-pagamento-de-beneficios/

Banco do Brasil lança poupança social para pagamento de benefícios

2024-10-15