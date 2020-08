O banco Itaú lançou na última semana o iPhone pra Sempre, um programa em parceria com a Apple de compra e troca de iPhones. O objetivo é oferecer aos clientes de cartões de crédito a opção de trocar de smartphone a cada 21 meses. Durante este período será necessário pagar parcelas de acordo com o modelo escolhido e mais um pagamento final. A proposta é oferecer uma espécie de financiamento sem juros. Ela leva em consideração os preços dos canais oficiais da Apple.

Os interessados poderão escolher até mesmo smartphones mais novos, como o iPhone 11, iPhone 11 Pro e o iPhone SE (2020). Confira a seguir perguntas e respostas sobre o programa iPhone pra Sempre.

O que é?

O programa iPhone pra Sempre visa fornecer uma forma de adquirir os mais recentes iPhones aos titulares de cartões de crédito do Itaú. O valor financiado corresponde a 70% do preço oficial do aparelho e é dividido em 21 parcelas. A modalidade oferece um número maior de prestações do que o comumente praticado no mercado, que é cerca de 12 vezes. O iPhone pra Sempre funciona de maneira semelhante ao Claro Up, que foi descontinuado pela operadora.

A ideia é que, ao final dos 21 meses, o cliente troque de iPhone para um modelo mais novo. No entanto, se o usuário preferir sair do programa, é possível devolver o aparelho ou ficar com o smartphone adquirido no início do programa. No segundo caso, é preciso pagar a porcentagem restante de 30%.

Quanto custa?

O valor começa a partir de 21 parcelas de R$ 140,91, que corresponde ao total de 70% do preço do iPhone SE (2020), o celular mais barato do catálogo atual da Apple. No entanto, o preço varia conforme o valor do celular escolhido.

Os modelos participantes são o iPhone SE (2020), iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Os smartphones que não são vendidos no portfólio oficial da Apple não fazem parte do programa. Portanto, o iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 e modelos mais antigos não poderão ser escolhidos.

O que acontece ao fim dos 21 meses?

Depois da quitação das 21 parcelas, o programa oferece três opções:

Ficar com o iPhone: neste caso, será debitado no cartão de crédito o valor à vista referente aos 30% restantes no 23° mês. O valor deste último pagamento leva em consideração o preço do celular no ato da compra.

Devolver o iPhone: caso o cliente queira sair do programa, é possível quitar os 30% restantes com a devolução do iPhone. O smartphone deve estar em bom estado e funcionando perfeitamente. O telefone será avaliado por um dos parceiros do Itaú.

Trocar o iPhone: caso o cliente deseje trocar o iPhone por um aparelho mais recente, será iniciado outro ciclo de pagamento com 21 parcelas referente a 70% do valor do novo dispositivo, atendendo às mesmas condições e termos da aquisição inicial.

O interessado deve ficar atento à chegada do 21° mês, pois terá apenas dez dias para decidir entre as opções. Caso o banco não seja notificado, a primeira opção será escolhida automaticamente.

Em resposta ao TechTudo, o Itaú informou que o cliente não pode antecipar a troca nem a devolução, mas pode antecipar o pagamento das parcelas. “A decisão pela troca ou devolução do produto ocorre apenas depois de 21 meses”, diz a empresa. Mesmo que deixe o banco, o usuário terá que continuar pagando o valor mensalmente até terminar as prestações.