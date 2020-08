Setembro é o mês em que devem chegar ao mercado a série de iPhones 12, mas também marcar o fim de três modelos de celulares Apple: os iPhones 11 Pro e Pro Max, além do iPhone XR. A informação veio do usuário @iAppleTimes, que ainda adiantou um corte nos preços dos aparelhos que não serão mais fabricados.

O usuário não tem um histórico de vazamentos sobre a fabricante norte-americana, então a informação deve ser recebida com cautela – apesar de fazer sentido, já que a Apple não tem nenhum remorso de matar seus modelos antigos enquanto lança os novos no mercado.

A descontinuidade do XR é triste por ser o celular uma espécie de “patinho feio” da Apple. Se, em novembro de 2018, a gigante norte-americana pediu às suas principais montadoras (a Foxconn e a Pegatron) que suspendessem os planos para linhas de montagem adicionais, sinalizando uma demanda decepcionante para o então celular recém lançado, as vendas natalinas elevaram o iPhone XR ao posto de mais popular dos Estados Unidos em 2018.

Hora de trocar de celular

Para quem tem um celular anterior ao iPhone 11, vale ficar de olho nas notícias para saber se essa procede (espere antes de passar adiante seu modelo antigo). Isso porque, concretizada a descontinuidade dos modelos Pro da série 11, os preços devem baixar rapidamente.

Não será possível comprar o dispositivo nas lojas Apple, mas ele poderá ser encontrado em outros revendedores até o fim dos estoques – e ainda sobrarão os de segunda mão.

A descontinuidade dos aparelhos não significa que eles não serão mais atualizados e sim, que a Apple não vai mais fabricar o modelo, concentrando-se nas linhas de produção da linha 12 – que, especula-se, deve chegar ao mercado em quatro modelos diferentes. Espere para saber dos recursos (e dos preços) da nova série e o destino de sua predecessora para decidir o que e quando comprar.

iPhone 12

Apesar da data de lançamento ainda incerta, a família iPhone 12 tem sido protagonista de uma série de rumores e vazamentos. Na última semana, descobrimos que a Apple pode usar baterias mais baratas para compensar o custo extra causado pela conexão 5G.

Apesar do rumor não ter sido confirmado, isso causou uma certo “reboliço” nas redes sociais. Agora, novas fontes indicam que a gigante de Cupertino pode “compensar” esse barateamento com outro recurso importante: tela com taxa de atualização de 120 Hz.

Desta vez, a fonte do vazamento é um pouco mais sólida. Isso porque o beta 5 do iOS 14 trouxe uma opção que permite ao usuário limitar a taxa de atualização da tela a apenas 60 Hz, algo que indica que poderemos ter opções de 90 Hz ou 120 Hz.