As publicações sugeridas no Instagram são um novo recurso da rede social que exibe publicações de contas que o usuário não segue, após ele visualizar todos os posts do seu feed. Iniciada globalmente na quarta-feira (19), a ferramenta pode ser acessada no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A seção mostra fotos e vídeos que podem ser interessantes para a pessoa, com base nas contas que ela segue e nas publicações que curtiu ou salvou recentemente no app. A função, no entanto, parece não ter sido muito bem recebida pelos usuários brasileiros, que reclamaram nas redes sociais.

Antes da mudança, o Instagram exibia um alerta de que o usuário havia chegado ao fim do feed, informando que o usuário havia visto todos os posts das pessoas que segue nos últimos dois dias. No entanto, a rede social continuava mostrando as publicações antigas depois da notificação. Agora, o mesmo alerta segue sendo mostrado ao final do feed, mas acompanhado de posts inéditos de pessoas desconhecidas.

Segundo Julian Gutman, chefe de produto do Instagram, as Publicações Sugeridas mostrarão conteúdos diferentes dos exibidos no menu Explorar. “Eles estarão relacionados ao conteúdo que as pessoas já seguem, enquanto o Explorar visa direcionar as pessoas para um conteúdo mais abrangente”. Ele completa dizendo que a seção só exibirá publicações do feed, descartando posts dos Stories, IGTV ou Reels neste ambiente.

A novidade vai contra a política adotada pelo próprio Instagram em 2018, quando as polêmicas envolvendo o uso excessivo das redes sociais motivaram a criação do alerta anterior. No entanto, o crescimento do TikTok, que possui um feed infinito, pode ter ocasionado o lançamento das Publicações Sugeridas. A nova seção também se torna um novo ambiente para exibição de anúncios na rede social.

O diretor de produto Robby Stein mostra outra visão sobre a ferramenta. “Vemos as pessoas procurando mais postagens nas quais estão interessadas depois de acompanhar seus feeds, então queríamos aprender com isso e tornar mais fácil ir um pouco mais fundo para aqueles que optam por fazê-lo”.

Como tirar publicações sugeridas do Instagram?

A novidade parece não ter sido bem recebida por todos os usuários do Instagram. Pelo Twitter, é possível ver diversas reclamações de brasileiros que não aprovaram o recurso. Nos relatos, a maioria das pessoas afirma que não deseja ver posts de pessoas que não seguem. Além disso, o Google Trends, plataforma que monitora as buscas na web, registrou na quarta um aumento nas pesquisas para “como tirar publicações sugeridas do Instagram”, o que indica que o recurso não foi tão bem aceito.

Por enquanto, não há uma ferramenta para remover as publicações sugeridas. Até agora, a única saída para desviar dos posts de desconhecidos é tocar no link “Ver publicações mais antigas”, exibido junto ao alerta do fim do feed. Dessa forma, o app volta a exibir fotos antigas dos amigos, que já foram vistas pelo dono da conta.