Geral Banco Wise encerra contas de clientes sem dar nenhuma explicação

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O banco Wise opera como uma corretora de câmbio online, que também oferece uma conta digital multimoeda e um cartão internacional aos clientes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última sexta-feira (20), o banco Wise desativou as contas de clientes brasileiros residentes na Europa sem qualquer justificativa ou aviso prévio. Os usuários não conseguiram acessar os valores depositados na instituição por meio do aplicativo.

O banco Wise opera como uma corretora de câmbio online, que também oferece uma conta digital multimoeda e um cartão internacional aos clientes. Em 2023, a instituição alcançou a marca de 16 milhões de usuários no mundo e 1 milhão no Brasil.

Ao acessarem o aplicativo do banco, os clientes se deparam com uma mensagem na qual a instituição informa que não pode dizer a razão dos fechamentos e que as eventuais contestações serão analisadas. “Não podemos compartilhar o motivo específico pelo qual estamos desativando a sua conta. Como uma instituição financeira regulamentada, há informações limitadas que podemos compartilhar quando desativamos uma conta”, diz o banco.

Em nota, a instituição afirma que está operando normalmente, e que o encerramento das contas é pontual: “Estamos operando normalmente. Desativações são ações pontuais, que acontecem por diferentes razões, entre elas o uso indevido da conta de acordo com nosso Termos de Uso e Política de Uso Aceitável em cada região. Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente em Português, disponível 24h por dia, todos os dias da semana: 0800 878 1204”.

O fechamento de contas de clientes brasileiros em continente europeu acontece dias depois da plataforma informar que recebeu licença de Instituição de Pagamento (IP) do Banco Central do Brasil.

Reclamações

O Wise soma mais de 8.400 denúncias no portal Reclame Aqui, com 99.5% de denúncias respondidas pela empresa. Além das reclamações sobre o fechamento das contas sem justificativa, a maioria está relacionada ao problema “não recebi”, que é quando o banco não envia a transferência para a conta de destino.

Banco Wise

A empresa, que se chamava TransferWise até 2021, foi cofundada pelos estonianos Kristo Käärmann e Taavet Hinrikus em 2011. Cinco anos depois, passou a operar no Brasil.

No site oficial, o Wise é definido como “a melhor forma de movimentar dinheiro entre países”.

“Milhões de pessoas e empresas confiam na Wise para administrar o seu dinheiro, e têm o benefício de economizar em tarifas bancárias e tempo. Com a conta da Wise, elas mantêm saldos em mais de 50 moedas e usam o nosso cartão de débito para fazer compras e gastar no exterior”, diz o site.

O Wise tem parcerias com outros bancos como o Monzo, a Bolt e o GoCardless, e tem na sua lista de acionistas nomes como o do empresário britânico fundador do conglomerado Virgin, Richard Branson, e o cofundador do PayPal, Max Levchin. As informações são do portal de notícias IG.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/banco-wise-encerra-contas-de-clientes-sem-dar-nenhuma-explicacao/

Banco Wise encerra contas de clientes sem dar nenhuma explicação

2024-09-21