Geral Serviços do Dmae deixarão dez bairros de Porto Alegre sem água a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o Dmae, após paradas longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados no retorno. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) programou serviços nesta segunda-feira (23) e nesta terça-feira (24) nas zonas Leste e Sul de Porto Alegre. Os trabalhos nas estações de bombeamento Vila Brasília e Balneários resultarão na interrupção do abastecimento de água em ao menos dez bairros da capital gaúcha. A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. A atualização dos trabalhos pode ser acompanhada pelo site do Dmae ou pelo perfil @prefpoa no Instagram.

Nesta segunda-feira, o Departamento faz manutenção em válvula na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Vila Brasília, a partir das 8h. O abastecimento será suspenso nos bairros Bom Jesus, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim do Salso e Jardim Carvalho, na Zona Leste, até o início da tarde. O retorno da água deve ocorrer à tarde.

Já nesta terça-feira, o Dmae instalará, a partir das 8h, um novo grupo motor-bomba na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Balneários. Com isso abastecimento será suspenso nos bairros Espírito Santo, Guarujá, Aberta dos Morros, Serraria e Vila dos Sargentos, na Zona Sul. O retorno da água deve ocorrer à noite, podendo estender-se um pouco nas áreas mais altas do sistema.

De acordo com o Dmae, após paradas longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados no retorno. Isso ocorre devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a se restabelecer, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Sinalização viária

Em outra frente, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa sobre os serviços de manutenção da sinalização viária previstos para esta semana em Porto Alegre. Estão programados serviços de manutenção das linhas de divisão de pistas nas avenidas Protásio Alves e Francisco Trein.

A Gerência do Mobiliário e da Sinalização Viária (GMSV) segue realizando a repintura das faixas de pedestre da 3° Perimetral e na avenida Farrapos. Além disso, será realizada a manutenção da pintura de lombadas em vários pontos da cidade. Em caso de chuvas, o cronograma será ajustado. Durante a execução dos serviços poderá ocorrer estreitamento de pista nos trechos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/servicos-do-dmae-deixarao-dez-bairros-de-porto-alegre-sem-agua-a-partir-desta-segunda-feira/

Serviços do Dmae deixarão dez bairros de Porto Alegre sem água a partir desta segunda-feira

2024-09-22