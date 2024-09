Geral Eleições 2024: PL diminui candidaturas no Nordeste, e PT aumenta no Centro-Oeste e no Sul

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 2024, o País terá o menor número de candidaturas em 16 anos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro, aumentou as candidaturas de prefeito e vereador em 4 das 5 regiões do país nas eleições de 2024. A exceção é o Nordeste – a única em que, em 2022, Bolsonaro perdeu para Lula em todos os Estados. Já no Centro-Oeste, onde o ex-presidente ganhou em todos, o PL dobrou o número de candidaturas nas eleições municipais.

O PT, por sua vez, decidiu reduzir as candidaturas onde ganhou em todos os Estados (Nordeste) e aumentar onde perdeu em todos (Centro-Oeste e Sul).

É o que mostra um levantamento do portal de notícias G1 com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os números de candidaturas lançadas pelos partidos em 2024 – ano em que, em razão de reformas políticas recentes, o País terá o menor número de candidaturas em 16 anos.

– MDB: Em 2020, o MDB seguiu como o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil, mas encolheu: foi de 1.044 para 784. Em 2024, a legenda reduziu em 3% o número de candidaturas, especialmente no Norte (-23%) e em cidades com mais de 50 mil habitantes (em linha com o que fizeram cerca de metade dos partidos).

– PP: Partido que elegeu o 2º maior número de prefeitos em 2020, o PP aumentou em 2% as candidaturas em 2024, na contramão do que farão 18 dos 29 partidos que disputam a eleição de 2024. Assim como o PL, porém, reduziu as candidaturas no Nordeste (-18%) e turbinou as do Sudeste (23%). É, também, uma das 7 legendas a aumentar as candidaturas em municípios com 100 mil a 500 mil habitantes.

– UNIÃO: O União Brasil, resultado da fusão de DEM e PSL, cortou em mais de 1/3 o número de candidaturas em relação ao que esses dois partidos lançaram em 2020. O recuo é mais acentuado no Sudeste (-46%) e no Centro-Oeste (-38%), e nas cidades com mais de 500 mil habitantes (-63%).

– PSDB: O PSDB reduziu o número de candidaturas em 35%, refletindo uma queda na região Sudeste, onde as candidaturas caíram quase pela metade. Após a primeira derrota do partido na disputa pelo governo de São Paulo em quase três décadas em 2022, as candidaturas no estado caíram 61%. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/eleicoes-2024-pl-diminui-candidaturas-no-nordeste-e-pt-aumenta-no-centro-oeste-e-no-sul/

Eleições 2024: PL diminui candidaturas no Nordeste, e PT aumenta no Centro-Oeste e no Sul

2024-09-22