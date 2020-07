Porto Alegre Mais cem bancos do parque da Redenção, em Porto Alegre, são retirados para reforma

16 de julho de 2020

Os bancos são removidos para manutenção e pintura Foto: Cristine Rochol/PMPA Os bancos são removidos para manutenção e pintura. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Aproximadamente cem bancos do Parque da Redenção, em Porto Alegre, serão retirados nos próximos dias. A retirada faz parte de mais uma etapa do trabalho que está ocorrendo no local. Na semana passada, entre 6 e 10 de julho, outros 90 deles tinham sido removidos do local. Na segunda-feira (13), os equipamentos, que receberam nova pintura, foram reinstalados.

Os bancos foram repintados, pois a realização do serviço ao ar livre – que foi realizado no começo do ano – não ficou de acordo com os padrões técnicos exigidos pela prefeitura.

A retirada dos equipamentos gerou polêmica entre pessoas que argumentavam que a prefeitura havia removido os bancos para evitar que fossem utilizados por causa da iniciativa da prefeitura de diminuir a circulação de pessoas pela cidade e aumentar a taxa de distanciamento social, no âmbito do combate à pandemia de coronavírus. O Executivo negou que esse fosse o motivo.

De acordo com a prefeitura, a ação faz parte do contrato de manutenção de praças e parques, iniciado em setembro de 2019. O serviço foi realizado no depósito da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção), da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

Além do conserto de 375 bancos, entre os principais serviços realizados na Redenção estão a recuperação do passeio em pedra portuguesa e de basalto regular no Monumento ao Expedicionário, a substituição de 170 lixeiras metálicas e a instalação de limitadores de acesso (fradinhos) no perímetro do monumento.

