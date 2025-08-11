Porto Alegre Banda Municipal de Porto Alegre realiza nesta terça-feira mais um concerto comemorativo de seu centenário

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Apresentação tem entrada franca, por ordem de chegada. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais um concerto comemorativo dos seus 100 anos de fundação, a Banda Municipal da capital gaúcha apresenta às 19h desta terça-feira (12) um concerto especial no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307, bairro Menino Deus), em comemoração à 9ª Semana do Patrimônio Cultural. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

O repertório abrange sucessos de compositores nacionais e estrangeiros, em versões sob a regência de Diego Ramires. A instituição é dirigida pelo também maestro Eliseu Rodrigues.

– “Festival Prelude” – Alfred Reed.

– “Libertango” – Astor Piazzolla.

– “A String of Pearls” – Jerry Gray.

– “Africa” – Toto/David Paich e Jeff Porcaro.

– “Solamente Una Vez” – Agustín Lara.

– “Love’s Theme” – Barry White.

– “Heal the World” – Michael Jackson.

– “Novo Tempo” – Ivan Lins.

– “Mas que Nada” – Jorge Ben Jor.

– “Maria Maria” – Milton Nascimento e Fernando Brant.

História

A Banda Municipal foi instituída no dia 13 de julho de 1925 pelo intendente (cargo equivalente ao de prefeito nos dias atuais) Otávio Rocha, que encarregou os professores José Acorsi e José Andrade Neves de organizarem um grupo com esse perfil e dentro dos “moldes europeus”. A estreia se deu no Theatro São Pedro, em 13 de junho do ano seguinte.

Posteriormente, as apresentações passaram a ser realizadas também em praças públicas. Outro local frequente de suas performances foi o primeiro Auditório Araújo Vianna (1927-1958), então localizado no terreno onde seria construída a sede da Assembleia Legislativa (inaugurada em 1967), antes de ser transferido para o Parque da Redenção (1964).

Em 1979, a regência foi assumida por Alcides Macedo (“Macedinho”) e o grupo voltou a obter projeção no panorama musical, com presente constante em retretas, solenidades e atos cívicos. Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em 1988, o grupo acabou incorporado ao órgão e subordinado ao gabinete do titular da pasta. Hoje conta com 34 integrantes (com vínculo estatutário de servidor municipal).

A programação do centenário continua ao longo do ano, com novos concertos em diferentes espaços, inclusive fora da Capital gaúcha. Para se manter informado sobre as atrações, deve ser acessado o site prefeitura.poa.br e a conta da Banda Municipal de Porto Alegre em redes sociais como o Instagram.

(Marcello Campos)

