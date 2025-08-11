Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Banda Municipal de Porto Alegre realiza nesta terça-feira mais um concerto comemorativo de seu centenário

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Apresentação tem entrada franca, por ordem de chegada. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

Em mais um concerto comemorativo dos seus 100 anos de fundação, a Banda Municipal da capital gaúcha apresenta às 19h desta terça-feira (12) um concerto especial no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307, bairro Menino Deus), em comemoração à 9ª Semana do Patrimônio Cultural. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

O repertório abrange sucessos de compositores nacionais e estrangeiros, em versões sob a regência de Diego Ramires. A instituição é dirigida pelo também maestro Eliseu Rodrigues.

– “Festival Prelude” – Alfred Reed.
– “Libertango” – Astor Piazzolla.
– “A String of Pearls” – Jerry Gray.
– “Africa” – Toto/David Paich e Jeff Porcaro.
– “Solamente Una Vez” – Agustín Lara.
– “Love’s Theme” – Barry White.
– “Heal the World” – Michael Jackson.
– “Novo Tempo” – Ivan Lins.
– “Mas que Nada” – Jorge Ben Jor.
– “Maria Maria” – Milton Nascimento e Fernando Brant.

História

A Banda Municipal foi instituída no dia 13 de julho de 1925 pelo intendente (cargo equivalente ao de prefeito nos dias atuais) Otávio Rocha, que encarregou os professores José Acorsi e José Andrade Neves de organizarem um grupo com esse perfil e dentro dos “moldes europeus”. A estreia se deu no Theatro São Pedro, em 13 de junho do ano seguinte.

Posteriormente, as apresentações passaram a ser realizadas também em praças públicas. Outro local frequente de suas performances foi o primeiro Auditório Araújo Vianna (1927-1958), então localizado no terreno onde seria construída a sede da Assembleia Legislativa (inaugurada em 1967), antes de ser transferido para o Parque da Redenção (1964).

Em 1979, a regência foi assumida por Alcides Macedo (“Macedinho”) e o grupo voltou a obter projeção no panorama musical, com presente constante em retretas, solenidades e atos cívicos. Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em 1988, o grupo acabou incorporado ao órgão e subordinado ao gabinete do titular da pasta. Hoje conta com 34 integrantes (com vínculo estatutário de servidor municipal).

A programação do centenário continua ao longo do ano, com novos concertos em diferentes espaços, inclusive fora da Capital gaúcha. Para se manter informado sobre as atrações, deve ser acessado o site prefeitura.poa.br e a conta da Banda Municipal de Porto Alegre em redes sociais como o Instagram.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Semana em Porto Alegre terá céu claro e chuva no próximo domingo
https://www.osul.com.br/banda-municipal-de-porto-alegre-realiza-mais-um-concerto-comemorativo-dos-seus-100-anos-de-fundacao/ Banda Municipal de Porto Alegre realiza nesta terça-feira mais um concerto comemorativo de seu centenário 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Política Lula defende soberania do Brasil e diz que o mundo está ficando “mais perverso”
Política Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo
Política Isolamento de Bolsonaro na prisão embaralha articulação da direita para 2026
Política Brasil tem mais de 30 mil pessoas em prisão domiciliar com tornozeleira, mesma condição de Bolsonaro
Política “Bolsonaro sempre quis se manter no governo” após derrota, disse assessor do general Braga Netto em anotação
Política Ministério Público abre novo inquérito contra Bolsonaro após associar Lula a regime de ex-ditador da Síria
Política Corregedor da Câmara começa a analisar caso de 14 deputados que fizeram motim
Esporte Dono do Botafogo mira aquisição de clube inglês
Pode te interessar

Porto Alegre Semana em Porto Alegre terá céu claro e chuva no próximo domingo

Economia Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre

Economia Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre no início deste mês

Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre