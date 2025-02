Tecnologia Bandidos enviam suposto “comprovante bancário” por WhatsApp para instalar vírus malicioso em celulares

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Ao receber no WhatsApp um suposto comprovante bancário pendente, tome cuidado. (Foto: Reprodução)

Ao receber um suposto comprovante bancário pendente, tome cuidado. É assim que começa um golpe identificado pelo time de Inteligência de Ameaças (Heimdall) da ISH Tecnologia, empresa de cibersegurança. Acompanhado de um texto persuasivo, o arquivo “.zip” tem, na verdade, um malware disfarçado. Estruturada em três níveis — estratégico, tático e operacional —, o objetivo é roubar credenciais e informações financeiras das vítimas.

Quando o usuário faz o download do arquivo enviado por WhatsApp, uma ferramenta nativa do Windows usada para automatizar tarefas e executar scripts é ativada. O comando executa um script malicioso diretamente na memória do dispositivo, evitando a detecção da ação criminosa por antivírus convencionais. Os bandidos, então, buscam credenciais bancárias e dados financeiros no telefone.

— O impacto financeiro potencial é significativo, dada a capacidade do ataque de comprometer informações sigilosas e facilitar fraudes financeiras — afirma Caíque Barqueta, especialista em inteligência de ameaças da ISH: — A ampla utilização do WhatsApp potencializa o alcance da campanha, tornando-se uma ameaça significativa tanto para usuários individuais quanto para empresas. Os criminosos aproveitam a confiança e a velocidade da comunicação via aplicativo para maximizar a taxa de infecção e dificultar a contenção do ataque.

De acordo com a ISH, o malware coleta as seguintes informações do dispositivo:

– Preferências de idioma;

– Histórico de navegação;

– Permissões concedidas a sites;

– Dados bancários, incluindo informações de cartões e Pix;

– Dados de preenchimento automático;

– Informações de carteiras de criptomoedas;

– Detalhes do navegador (versão, extensões instaladas e outras informações úteis);

– Cookies de sessão de sites registrados;

– Identificadores de contas do Google associadas;

– Outros dados acessíveis pelo malware.

Veja como se proteger

– Para minimizar os riscos dessa e de outras ameaças similares, a ISH Tecnologia recomenda:

– Desconfiar de mensagens que solicitam dinheiro com urgência ou que contenham anexos inesperados.

– Verificar a identidade do remetente antes de abrir qualquer arquivo.

– Ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp para maior segurança.

– Evitar baixar arquivos de fontes desconhecidas ou clicar em links suspeitos recebidos via mensagens instantâneas. As informações são dos jornais Extra e O Tempo.

