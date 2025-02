Tecnologia Esses comandos no ChatGPT vão melhorar sua produtividade no trabalho

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

A inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta essencial para otimizar tarefas diárias. (Foto: Reprodução)

A inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta essencial para otimizar tarefas diárias, e o ChatGPT é um dos melhores exemplos disso. Se você deseja aumentar sua produtividade, a maneira mais eficaz de usar essa tecnologia é dominar alguns comandos-chave. Com simples frases, você pode automatizar processos, gerar ideias, resumir conteúdos e até melhorar sua comunicação. Aqui estão os 5 melhores comandos para transformar sua rotina com a ajuda do ChatGPT:

– 1. “Resuma este texto destacando os pontos principais e simplificando as ideias”: Se você tem um texto longo e precisa entender rapidamente o essencial, esse comando é perfeito. Ao pedir para o ChatGPT resumir o conteúdo, você garante que ele destacar os pontos principais, simplificando as ideias e deixando o texto mais fácil de entender. Isso economiza tempo, especialmente quando você tem uma grande quantidade de informações para processar em um curto período, como em relatórios ou artigos complexos.

– 2. “Me ajude a elaborar um e-mail profissional para [destinatário] sobre [assunto]”: Este comando é ideal para quando você precisa escrever um e-mail formal, seja para um supervisor, cliente ou colega de trabalho, sobre um tema específico. O ChatGPT pode adaptar o tom e o estilo da mensagem conforme o destinatário, garantindo uma comunicação clara e profissional. Ele também ajuda a estruturar o e-mail de forma eficiente, economizando seu tempo e garantindo que você passe a mensagem correta.

– 3. “Liste os principais pontos desse artigo”: Se você está lendo algo complexo, esse comando ajuda a destacar os pontos principais. O ChatGPT pode criar uma lista de destaques, o que facilita o entendimento de textos longos e melhora a eficiência na sua leitura e análise.

– 4. “Me dê ideias criativas para brainstorming sobre [assunto específico]”: Para quem precisa de ideias rápidas e criativas, este comando é perfeito. O ChatGPT pode gerar uma lista de sugestões inovadoras sobre qualquer tema, como estratégias de marketing, novos produtos ou métodos de trabalho, ajudando sua equipe a pensar fora da caixa.

– 5. “Organize uma agenda para a minha semana, incluindo [obrigação 1], [obrigação 2], [restrição de tempo] e [tempo livre]”: Com esse comando, você pode pedir para o ChatGPT organizar sua agenda semanal, levando em conta todas as suas obrigações e restrições de tempo, como compromissos profissionais, reuniões, prazos e até momentos de lazer. O ChatGPT pode distribuir suas tarefas de maneira eficiente, garantindo que você tenha tempo suficiente para cada atividade, sem sobrecarregar sua semana. Assim, você consegue planejar melhor suas prioridades e aproveitar ao máximo seu tempo.

Esses comandos simples podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Ao adotar o ChatGPT como aliado, você economiza tempo, melhora a comunicação e ainda encontra novas formas de trabalhar de forma mais inteligente. As informações são do jornal Correio Braziliense.

